崑山科大產官學「鞋」力做公益　彩繪貨櫃凝聚愛心送暖非洲

▲「舊鞋救命」慈善活動在台南安平盛大揭幕，崑山科技大學視覺傳達設計系師生共同進行貨櫃彩繪與視覺設計，傳達台灣社會對國際人道援助的誠意與創意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

象徵台灣愛心與創意能量的「舊鞋救命」慈善活動在台南安平盛大揭幕，崑山科技大學視覺傳達設計系也受邀共襄盛舉，由凱渥經紀公司簽約藝術家暨視傳系兼任講師潘奕丞領軍，師生共同進行貨櫃彩繪與視覺設計，傳達台灣社會對國際人道援助的誠意與創意。

此次活動由舊鞋救命協會、台南市政府、慈濟慈善基金會與台積電慈善基金會共同舉辦，向民眾募集舊鞋、包包、輕薄衣物等物資，凝聚社會大眾對跨國人道援助的關注與行動力。為了讓即將啟程前往非洲的舊鞋、衣物運送貨櫃展現台灣的人情味與創意，由視傳系兼任講師潘奕丞帶領一年級陳語瞳、黃子芸、二年級林楷恩、李欣珆、楊筑羽、劉恒宇等6位學生共同參與設計與彩繪任務。

團隊從構思、草圖、提案、再到現場創作，每一階段皆傾注心力，歷經風吹、日曬、雨淋，短短幾日內完成整體視覺設計。貨櫃外牆彩繪以「TAIWAN」字母為主軸，融合台積電LOGO、人群、志工手勢等意象，傳達台灣人民的熱情、團結與無私奉獻精神。此作品不僅成為記者會現場的注目焦點，更獲得台積電慈善基金會張淑芬董事長親自讚賞，肯定視傳師生的創意與用心。

崑山科大與台積電慈善基金會自多年前展開深度合作關係，攜手參與多項關懷社會的公益計畫，從偏鄉教育支持到環保推廣，成為基金會推廣社會價值理念的重要創意夥伴。此次「舊鞋救命」活動，視傳系再次獲邀共創參與，除了展現崑山科大設計實力，更彰顯與台積電慈善基金會多年累積的信任與默契。台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，設計不只是美學的展現，更是愛與關懷的傳遞，藉由視傳系的設計，為這次活動注入了溫度，也讓社會大眾看見年輕一代對公益的熱情與責任感。

鐘俊顏副校長指出，本次參與對視傳系師生而言，不僅是一項創作任務，更是一次跨文化設計與社會責任教育的實踐課程，學生們在潘奕丞老師的指導下，學習如何在公共場域中進行設計溝通，並將設計轉化為具體影響力，體會設計工作者在社會議題中扮演的角色，這次活動的參與，不僅象徵產官學協力的實踐，更是藝術與社會責任交會的具體展現。

創意媒體學院院長暨視傳系主任邱國峻提到：「我們非常重視設計教育與社會責任的結合，這不只是一次跨領域合作的經驗，更是一場價值與信念的對話。未來我們也將持續與台積電慈善基金會、地方政府與NGO團體合作，讓學生能夠將創意投注於更大的世界。視傳系也不斷以創意為橋樑、以社會參與為動力，帶領學生走出教室深入社會，擴展國際視野，讓設計不只是工具，更是一種改變世界的力量。」

學生代表陳語瞳分享：「這是我第一次參與如此大型的公益彩繪活動，從無到有、讓想法轉化為實體，過程雖然辛苦，但看到完成的作品，我覺得一切都值得。」學生們紛紛表示，這樣的經驗對於未來進入職場，特別是在公部門、非營利組織或社會企業的設計應用，提供了寶貴的實戰經驗。

「舊鞋救命」活動的目的是將台灣民眾捐出的舊鞋與衣物，經過整理後運送至非洲等地，幫助當地貧困孩童獲得基本生活用品。崑山科大身為南台灣重要的地方創意教育重鎮，一直以來致力於連結在地與國際，積極推動USR（大學社會責任）、SDGs（聯合國永續發展目標）等相關行動。此次視傳系的參與，再次印證崑山科大將「做中學」、「學中做」的教學理念實踐於真實社會脈絡中。