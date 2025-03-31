　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

崑山科大產官學「鞋」力做公益　彩繪貨櫃凝聚愛心送暖非洲

▲「舊鞋救命」慈善活動在台南安平盛大揭幕，崑山科技大學視覺傳達設計系師生共同進行貨櫃彩繪與視覺設計，傳達台灣社會對國際人道援助的誠意與創意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「舊鞋救命」慈善活動在台南安平盛大揭幕，崑山科技大學視覺傳達設計系師生共同進行貨櫃彩繪與視覺設計，傳達台灣社會對國際人道援助的誠意與創意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

象徵台灣愛心與創意能量的「舊鞋救命」慈善活動在台南安平盛大揭幕，崑山科技大學視覺傳達設計系也受邀共襄盛舉，由凱渥經紀公司簽約藝術家暨視傳系兼任講師潘奕丞領軍，師生共同進行貨櫃彩繪與視覺設計，傳達台灣社會對國際人道援助的誠意與創意。

▲「舊鞋救命」慈善活動在台南安平盛大揭幕，崑山科技大學視覺傳達設計系師生共同進行貨櫃彩繪與視覺設計，傳達台灣社會對國際人道援助的誠意與創意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次活動由舊鞋救命協會、台南市政府、慈濟慈善基金會與台積電慈善基金會共同舉辦，向民眾募集舊鞋、包包、輕薄衣物等物資，凝聚社會大眾對跨國人道援助的關注與行動力。為了讓即將啟程前往非洲的舊鞋、衣物運送貨櫃展現台灣的人情味與創意，由視傳系兼任講師潘奕丞帶領一年級陳語瞳、黃子芸、二年級林楷恩、李欣珆、楊筑羽、劉恒宇等6位學生共同參與設計與彩繪任務。

▲「舊鞋救命」慈善活動在台南安平盛大揭幕，崑山科技大學視覺傳達設計系師生共同進行貨櫃彩繪與視覺設計，傳達台灣社會對國際人道援助的誠意與創意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

團隊從構思、草圖、提案、再到現場創作，每一階段皆傾注心力，歷經風吹、日曬、雨淋，短短幾日內完成整體視覺設計。貨櫃外牆彩繪以「TAIWAN」字母為主軸，融合台積電LOGO、人群、志工手勢等意象，傳達台灣人民的熱情、團結與無私奉獻精神。此作品不僅成為記者會現場的注目焦點，更獲得台積電慈善基金會張淑芬董事長親自讚賞，肯定視傳師生的創意與用心。

▲「舊鞋救命」慈善活動在台南安平盛大揭幕，崑山科技大學視覺傳達設計系師生共同進行貨櫃彩繪與視覺設計，傳達台灣社會對國際人道援助的誠意與創意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑山科大與台積電慈善基金會自多年前展開深度合作關係，攜手參與多項關懷社會的公益計畫，從偏鄉教育支持到環保推廣，成為基金會推廣社會價值理念的重要創意夥伴。此次「舊鞋救命」活動，視傳系再次獲邀共創參與，除了展現崑山科大設計實力，更彰顯與台積電慈善基金會多年累積的信任與默契。台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，設計不只是美學的展現，更是愛與關懷的傳遞，藉由視傳系的設計，為這次活動注入了溫度，也讓社會大眾看見年輕一代對公益的熱情與責任感。

鐘俊顏副校長指出，本次參與對視傳系師生而言，不僅是一項創作任務，更是一次跨文化設計與社會責任教育的實踐課程，學生們在潘奕丞老師的指導下，學習如何在公共場域中進行設計溝通，並將設計轉化為具體影響力，體會設計工作者在社會議題中扮演的角色，這次活動的參與，不僅象徵產官學協力的實踐，更是藝術與社會責任交會的具體展現。

▲「舊鞋救命」慈善活動在台南安平盛大揭幕，崑山科技大學視覺傳達設計系師生共同進行貨櫃彩繪與視覺設計，傳達台灣社會對國際人道援助的誠意與創意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

創意媒體學院院長暨視傳系主任邱國峻提到：「我們非常重視設計教育與社會責任的結合，這不只是一次跨領域合作的經驗，更是一場價值與信念的對話。未來我們也將持續與台積電慈善基金會、地方政府與NGO團體合作，讓學生能夠將創意投注於更大的世界。視傳系也不斷以創意為橋樑、以社會參與為動力，帶領學生走出教室深入社會，擴展國際視野，讓設計不只是工具，更是一種改變世界的力量。」

學生代表陳語瞳分享：「這是我第一次參與如此大型的公益彩繪活動，從無到有、讓想法轉化為實體，過程雖然辛苦，但看到完成的作品，我覺得一切都值得。」學生們紛紛表示，這樣的經驗對於未來進入職場，特別是在公部門、非營利組織或社會企業的設計應用，提供了寶貴的實戰經驗。

▲「舊鞋救命」慈善活動在台南安平盛大揭幕，崑山科技大學視覺傳達設計系師生共同進行貨櫃彩繪與視覺設計，傳達台灣社會對國際人道援助的誠意與創意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「舊鞋救命」活動的目的是將台灣民眾捐出的舊鞋與衣物，經過整理後運送至非洲等地，幫助當地貧困孩童獲得基本生活用品。崑山科大身為南台灣重要的地方創意教育重鎮，一直以來致力於連結在地與國際，積極推動USR（大學社會責任）、SDGs（聯合國永續發展目標）等相關行動。此次視傳系的參與，再次印證崑山科大將「做中學」、「學中做」的教學理念實踐於真實社會脈絡中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 0559 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
詹姆士突發聲明「已與詹醬公司無關」　大票粉絲震驚
股匯雙殺！台幣重貶1.2角失守33.2元刷9年新低
台股史詩級崩跌！網整理「5大公園露宿攻略」：哪裡領紙箱？
地震嚇逃！一票客人「隔天跑回店付錢」　泰知名火鍋店宣布：全免
被當金秀賢小三「徐睿知2度發聲」！
快訊／台股狂殺800點！　鴻海跳空大跌
「如果再選一次，我不一定會來」　台人在泰國災後的自白

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南東區東門路二段鐵皮商店火警　消防人員破門搶救

睽違5年！金門最盛大的親子蜈蚣座嘉年華4月14日線上報名開跑

崑山科大產官學「鞋」力做公益　彩繪貨櫃凝聚愛心送暖非洲

婦人到郵局欲匯款10萬「買名牌包」　行員偕警合阻假投資詐騙

2025「特殊年」？Line群傳：清明前後互不問好　網友熱議

埔榮、國際扶輪社推偏鄉在宅醫療照護　獲贈先進設備將擴大服務

機車駕訓有效...去年傷亡人數減近一成　南投縣今年擴大補助

松柏嶺受天宮舉辦玄天上帝聖誕祝壽活動　10／25全國嘉年華會

全原運桃園隊破紀錄選手　蘇俊賓兌現加碼獎項承諾

探索星號「新身分」重返基隆　邱佩琳：郵輪經濟助農漁產值

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

「從心底拿走一個人很痛」 范瑋琪演唱會哀悼大S

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

44歲廣末涼子睽違18年來台　凍齡甜笑萌唱《好喜歡！》

【爸爸醜一】滑手機滑到忘我沒注意女兒鑽進黑洞消失...

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

台南東區東門路二段鐵皮商店火警　消防人員破門搶救

睽違5年！金門最盛大的親子蜈蚣座嘉年華4月14日線上報名開跑

崑山科大產官學「鞋」力做公益　彩繪貨櫃凝聚愛心送暖非洲

婦人到郵局欲匯款10萬「買名牌包」　行員偕警合阻假投資詐騙

2025「特殊年」？Line群傳：清明前後互不問好　網友熱議

埔榮、國際扶輪社推偏鄉在宅醫療照護　獲贈先進設備將擴大服務

機車駕訓有效...去年傷亡人數減近一成　南投縣今年擴大補助

松柏嶺受天宮舉辦玄天上帝聖誕祝壽活動　10／25全國嘉年華會

全原運桃園隊破紀錄選手　蘇俊賓兌現加碼獎項承諾

探索星號「新身分」重返基隆　邱佩琳：郵輪經濟助農漁產值

黃明志泰國拍MV實況全曝光！　遭員工怒嗆：太難，辦不到

賈靜雯新戲開場「慘遭雞蛋砸頭」！　狼狽畫面登熱搜…本尊發文揭心聲

騎士移走別人的機車併排　被害車主吃罰單怒了：不要被我遇到

金融中心排名直落　彭金隆喊「不認同」2年提升10至20名

新竹79歲翁撞死女騎士！親友控「沒道歉」還嗆：我高中老師退休的啦

烏龜狂人慘了！山區猛獵280隻保育龜囤養　16隻被悶死魂斷鐵桶

台南東區東門路二段鐵皮商店火警　消防人員破門搶救

徹底鬧翻？網問郭正亮的兩岸談判是什麼　黃暐瀚：應該是主張被統

罷免案領銜人被爆「紅統打手」　吳思瑤：國民黨的操作就是亂搞

罷免吳思瑤進二階連署　藍罷團曝進度：待領銜人收公文後領表

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

地方熱門新聞

台中驚傳工程車自撞民宅

太平雲梯光雕夜間營運　迎接百萬夜景體驗

探索星號重返基隆

7旬農婦獨顧2病子、重傷孫獲暖警協助

全原運桃園隊破紀錄選手　蘇俊賓加碼獎項

羅美玲為國中小學生辦無人機體驗活動

民眾吃麵違停警方勸離未移車網友質疑為何不開單告發？

斗六就服中心莊芳芳11年助3萬人就業

南投縣舉辦模範兒童表揚大會

南投縣議會藍黨團聲援剴剴案並倡議反廢死公投

草屯鎮酷比及中山公園　縣協助施工

達成慈善基金會9年捐南投1480萬

Line群傳：清明前後互不問好　網友熱議

台南青梅盛開桃園大遠百黃偉哲希望農特產全數賣光！

更多熱門

相關新聞

響應「舊鞋救命」募集活動黃偉哲呼籲齊心將愛送往非洲

響應「舊鞋救命」募集活動黃偉哲呼籲齊心將愛送往非洲

為促進二手物資循環再利用並響應國際援助行動，台南市政府攜手舊鞋救命國際基督關懷協會、慈濟慈善事業基金會、企業、學校等單位，於3月28日至30日為期3天在安平區安億公有停車場舉辦大型募集活動。

SCFI連10黑！　美國線4月運價醞釀漲價

SCFI連10黑！　美國線4月運價醞釀漲價

外籍男酒後大鬧！狂罵警髒話被查出逾期滯台

外籍男酒後大鬧！狂罵警髒話被查出逾期滯台

台南楠西彩繪貨櫃屋打造多功能交誼小舖齊力支持居民生活重建

台南楠西彩繪貨櫃屋打造多功能交誼小舖齊力支持居民生活重建

崑山科大承辦「兩岸民辦高校校長論壇」

崑山科大承辦「兩岸民辦高校校長論壇」

關鍵字：

崑山科大彩繪貨櫃非洲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

盤點史上5大強震　掀51公尺巨浪釀30萬死

快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！

陳佩琪曝柯文哲「止痛劑吃最高劑量」　藥師：說裝病真的汙辱智商

快訊／吹8級強風！　「全台變天」5縣市大雨特報

摩斯員工下藥迷昏女同事　店內逞慾賠170萬換免囚

侵權警告信瘋傳　吉卜力回應了

輔大醫院消防演練意外！護理師高空墜落重摔

電話「一接就掛」超煩！知情人曝真相：非常麻煩

今「玄天上帝」聖誕　做一事旺整年

無名小站重現Threads！網友瘋憶「400萬人氣女神」：當年紅遍全台

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

更多

最夯影音

更多

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面