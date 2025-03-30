每月支付57.5萬越南盾給離婚妻　男7年後才知「小孩是別人的」

▲丈夫離異多年後，發現子女並非親生。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

越南胡志明市高等人民法院近期公布兩起離婚案件的再審決定，兩起案件均涉及丈夫離異多年後，發現子女並非親生，進而申請撤銷離婚協議中有關子女撫養的部分。

根據《docnhanh》報導指出，其中一起案件，原告T.N.N.（45歲）與N.T.B.Y.（44歲）於2008年結婚，並在2010年育有一名孩子T.G.K.。雙方因婚姻破裂，於2015年4月協議離婚，並約定由Y撫養K，而N則是每月支付575,000越南盾作為撫養費，直至孩子年滿18歲。

但N於2022年4月6日向法院提起訴訟，要求確認K是否為其親生子。經法院委託胡志明市刑事科學研究分院進行DNA鑑定，結果顯示N與K之間不存在父子血緣關係。基於上述事實，法院於2023年7月12日建請胡志明市高等人民法院院長依再審程序提出抗議。

胡志明市高等人民法院於2024年1月7日正式對初審判決提出抗議，並建議撤銷當初認可雙方離婚協議的決定。法院法官委員會於再審程序確認，此DNA鑑定結果為新事實，雙方於離婚時均未掌握此資訊，且為保障當事人與兒童權益，必須撤銷原判決中關於共同孩子身份的認定，並重新審理。

另一宗案件的情節也十分相似。原告T.B.T.（31歲）與N.V.G.（39歲）於2015年結婚，並育有一名共同孩子。2017年8月21日，雙方因婚姻破裂，由茶溫縣人民法院承認雙方離婚協議，並將孩子交由T撫養，G每月支付撫養費且擁有探視權。

直至2023年7月16日，G提出申請要求重新審查離婚協議，原因同樣是收到DNA檢測結果，確認該名共同孩子並非其親生。胡志明市高等人民法院院長於2024年11月25日提出抗議，要求法官委員會依再審程序審理。

法院在再審程序中認定，根據2023年7月29日提供的DNA報告，G與孩子之間不存在血緣關係。此為訴訟時未曾發現的事實，根據越南《民事訴訟法》第352條第1項，屬於足以影響原判結果的重大新事證。因此，法院決定撤銷初審中關於子女身份的判決，並將該部分交還茶溫縣人民法院，重新依法審理。

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