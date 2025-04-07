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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

關稅風暴！忍柯建銘廢話一小時　羅智強籲執政者走基層傾聽民苦

▲羅智強表示，這幾天接到無數基層陳情，內心無比沉重。（圖／羅智強提供）

▲羅智強表示，這幾天接到無數基層陳情，內心無比沉重。（圖／羅智強提供）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普宣布對台課徵32%關稅，行政院長卓榮泰今（7日）邀請朝野立委共同會商。國民黨立委羅智強晚間表示，下午被柯建銘發動「廢言攻擊」了一個小時，聽他毫無意義的盤古開天，真的覺得浪費生命，而已有多位企業主向自己反映，工廠布局受創、客戶觀望、訂單暫停，不只影響營運，更關乎勞工生計，這幾天接到無數基層陳情，內心無比沉重。

羅智強透露，近日深入選區拜訪時，遇到一位企業主憂心忡忡地說他已經失眠兩天，自己擔心的不只是工廠的生存，更是員工的生計。該名業者原在中國大陸與台灣兩地設廠，後配合政府「新南向政策」將生產線轉往東南亞，如今卻因對等關稅政策遭重擊，布局大亂。該企業主透露，部分客戶已要求暫停出貨，產業面臨集體危機。「我不是唯一一個，很多產業都陷入同樣的困境」，對方語重心長地說，期盼政府能正視問題、提出因應作法。

羅智強批，對等關稅的衝擊不僅在數據報告中，更真切發生在人民的生活裡。他強調這不是坐在辦公室裡看報表、開記者會就好，政府應該像我一樣走入巷弄、深入社群，傾聽民眾的恐懼與痛苦。

羅智強下午參加完行政院召集的朝野黨團協商後，隨即返回選區，展開「大安百萬步」活動，走訪芳和里與黎元里，並處理多件選民服務案件。他說，有長者反映老舊公寓加裝電梯推動困難，也有店家盼增設交通號誌，他當場指示團隊協助處理，改善選民生活品質。

羅智強表示，街坊鄰里對他的努力有所肯定，甚至在他爭取建設完成的地點懸掛感謝布條，讓他深感責任重大，也很感謝當地里長主動呼籲里民投下「不同意罷免票」，展現基層力挺。他強調，無論選區服務還是國會監督，最重要的是站在人民立場為民發聲。

羅智強呼籲，政府應正視基層企業與勞工所面臨的現實困境，儘速研擬對策，協助產業穩定度過難關，讓台灣經濟不致因國際政策風險而雪上加霜。
 

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