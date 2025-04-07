打減肥針「化膿流汁」超恐怖！她愛美砸5000多元　竟挨刀又留疤

▲英國出現施打減肥針，卻發生嚴重感染的恐怖病例。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國一名婦女砸下120英鎊（約新台幣5104元）施打減肥針，未料發生嚴重感染與化膿，幸好緊急開刀之後平安無事，但她白白花錢又受苦，差點賠上健康，體重與身材卻絲毫未變。

鏡報報導，茱莉亞（Julia Lanni）於2000年生下兒子後，體重增加37磅（約17公斤），卻因為健康因素，必須長期服用類固醇藥物，根本難以減肥。她多次嘗試節食與瘦身之後，下定決心在當地美容沙龍，購買「Aqualyx」溶脂針療程。

茱莉亞花費120英鎊，一共在腹部打了16針，儘管注射處立刻出現灼熱與疼痛感，卻被告知不良反應持續3至4天之後，才需要尋求醫療協助。

'My £120 weight loss jabs left me battling horror infection with a giant hole in my stomach'https://t.co/j7mTf3avwe pic.twitter.com/Ew9qXWtPz2 — The Mirror (@DailyMirror) April 6, 2025

打針完一周後，茱莉亞的腹部膿腫已經達到拳頭大小，被醫師開立抗生素藥物，並且建議立刻急診。她抵達利斯特醫院（Lister hospital）時患處痛苦難耐，由於感染太嚴重，肚子上出現一個深度7公分、寬度10公分的洞，幸好接受緊急手術之後，沒有生命危險。

茱莉亞受訪時表示，她在網路上研究減肥針長達1個月，並未看見膿腫被列為副作用之一。美容沙龍當時表示，最糟糕的情況只是治療沒效果而已，「而我相信了她的話」，事後回憶才覺得「我簽署的文件太含糊了」。

茱莉亞坦言，這次事件過後，她比打減肥針之前更缺乏自信，「我的體重在療程結束後還是一樣，而且還留下一道疤痕。整個經驗都是極其痛苦的。這個療程肯定改變了我的一生，但不是按照我想要的方式改變。」

Aqualyx製造商發言人對於茱莉亞的遭遇表達遺憾，強調該產品必須由專業醫護人員在適當臨床情況下使用，一直擁有良好安全紀錄，併發症非常罕見。

英國國民保健署（NHS）醫師烏斯馬尼（Kasim Usmani）表示，「溶脂針跟所有醫學治療一樣都有風險。找一名擁有醫學資格的專業人士很重要，他們了解注射部位的解剖結構，以及產品注入的正確深度與使用量。」