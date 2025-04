打減肥針「化膿流汁」超恐怖！她愛美砸5000多元　竟挨刀又留疤

▲英國出現施打減肥針,卻發生嚴重感染的恐怖病例。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

英國一名婦女砸下120英鎊(約新台幣5104元)施打減肥針,未料發生嚴重感染與化膿,幸好緊急開刀之後平安無事,但她白白花錢又受苦,差點賠上健康,體重與身材卻絲毫未變。

鏡報報導,茱莉亞(Julia Lanni)於2000年生下兒子後,體重增加37磅(約17公斤),卻因為健康因素,必須長期服用類固醇藥物,根本難以減肥。她多次嘗試節食與瘦身之後,下定決心在當地美容沙龍,購買「Aqualyx」溶脂針療程。

茱莉亞花費120英鎊,一共在腹部打了16針,儘管注射處立刻出現灼熱與疼痛感,卻被告知不良反應持續3至4天之後,才需要尋求醫療協助。

