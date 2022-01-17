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年節吃太多體重超標試試「瘦瘦筆」　醫：減肥針每月可瘦1公斤

▲減肥針的原理是用人體原有的腸泌素來控制血糖及體重。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

減肥針的原理是用人體原有的腸泌素來控制血糖及體重。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

年節到了，家人團聚免不了大吃大喝，體重及腰圍尺寸恐又面臨極大的考驗。台東馬偕院長室主任徐光南及內分泌暨新陳代謝科林俊仲醫師在年前特別提醒大家，在享受大魚大肉之餘，別忘了體重管理及血糖控制。

林醫師也特別介紹了，近幾年在網路上非常火紅的一種稱為『瘦瘦筆』的減肥針。林醫師表示減重控制飲食及多運動是不二法門，但談起來容易但做起來卻相當難。含有腸泌素成份的減肥針，打入人體後就是透過存在於腦部和胃部的「腸泌素」賀爾蒙接受器，達到降低食慾跟減慢胃部排空速度的效果，產生飽足感，避免飲食過量，這正是減肥針得以減重的的秘訣！平均每個月約可達瘦1公斤的效果，搭配本身生活習慣的改變，就可維持好體態並瘦的健康!

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減肥方式千千種，但大部份的人嚐試了各種方式後，最終都是失敗收場。台東馬偕內分泌暨新陳代謝科林俊仲醫師表示，從坊間健身房及醫美診所林立，可看出減肥幾乎是全民運動；在醫療界也竭盡所能研發有效的藥物，但可惜的是目前國內可使用的減肥藥物選擇性非常少。

▲減肥針的原理是用人體原有的腸泌素來控制血糖及體重。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

減肥針打在人體皮下脂肪，肚皮或手臂、大腿處。

減肥針成分屬於「腸泌素」的一種，顧名思義就是由小腸分泌的賀爾蒙，開始是作為能幫助糖尿病友降血糖的藥物而研發上市，不過在研究治療糖尿病效果的過程中，發現使用這個藥物的病人在體重方面有很明顯的下降。後被美國食品藥品監督管理局核可作為減肥藥物使用。

▲減肥針的原理是用人體原有的腸泌素來控制血糖及體重。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

減肥針用於純減肥為自費藥物，最好經醫師評估使用。

林醫師解釋人體腸泌素的控糖及減重機轉，當吃下的葡萄糖或脂肪到達小腸之後，小腸便會分泌此類賀爾蒙，促使胰臟分泌更多的胰島素，控制分泌升糖素，達成更好的血糖控制。而在控糖的作用之同時，也促使延遲胃排空，刺激中樞神經降低食慾，達到減重效果！一般來說只要BMI（身體質量指數）大於27符合肥胖定義，或是BMI大於24屬於過重範圍並且合併高血壓/糖尿病等肥胖共病症，經歷三到六個月調整飲食及生活型態之後體重仍然沒有明顯下降，就可以使用藥物輔助減重。

目前國內對於此藥物用於純粹減重仍屬健保不己付的範圍，雖然這藥物比其他藥物相對安全，但如果出現嚴重副作用時，無法取得藥害救濟的資格。所以BMI在27以下但沒有共病症的過重族群，由於缺乏大型研究的支持，因此如果想要使用這種藥物減重，建議諮詢專科醫師，不要自己去找管道買藥來施打喔。

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