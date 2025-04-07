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「川普式股災」引發投資人焦慮　巴菲特：市場彌漫恐懼氣氛是好事

▲▼股神巴菲特活到94歲，仍能擁有清晰的判斷力。（圖／路透）

▲巴菲特認為，市場瀰漫恐懼氣氛是好事，得意忘形才該提防。（圖／路透）

記者林育綾／台北報導

美國總統川普宣布新關稅政策，掀起全球市場大震盪，不過今（7日）有消息指出，股神巴菲特今年身價不減反增，逆勢成長。而他曾在《巴菲特寫給股東的信》書中提到，「市場彌漫著恐懼氣氛是好事，得意忘形才值得謹慎提防」，提醒投資人回歸基本面，投資重點「不是預測市場」，而是關注資產本身能產出什麼，不追逐短期價格。

巴菲特今年身價成長172億美元（約台幣4216億元），累積高達1550億美元總資產，穩坐全球第6富豪，他曾在《巴菲特寫給股東的信〔2023全新增修版〕》當中，以自己親身經歷的兩筆小額投資為例，強調「真正穩健的投資，從來不是預測市場，而是了解自己能不能忍受波動，並認清什麼才是有價值的資產。」

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他表示，如果買進後只關注價格變化，「你其實是在投機。」相反地，投資應該是關注資產本身能產出什麼，不追逐短期價格，而是建立對長期價值的信念與理解。

巴菲特在信中提到，自己在1986年、1993年分別投資農場與商用不動產，並非因掌握特殊資訊或市場預測，而是依據基本的資產收益、生產力評估。他認為，與其執著市場價格的短期波動，不如關注資產本身「未來是否具有穩定生產力」。

▲川普「關稅之亂」也波及台股慘跌。（圖／記者屠惠剛攝）

許多投資人在面對市場震盪和波動時，容易情緒高漲，天天開APP緊盯盤勢、尋求出場或進場時機，不過巴菲特說，「對投資人來說，市場彌漫著恐懼的氣氛是好事，市場中的人普遍得意忘形才值得謹慎提防。」

他的投資核心哲學，正是認為「真正的投資機會，往往藏在市場悲觀情緒蔓延時」；反之「所有人都樂觀期待暴利的時候，才是更該小心的時刻。」

很多投資人會緊緊追蹤市場變化，即使只是短暫的跌幅，也容易引發恐慌與焦慮，但巴菲特始終提醒「市場價格不應主導你的判斷」。比方他在投資農場與不動產時，完全不關注每日報價，而是評估資產本身未來是否具有穩定生產力。用比喻來說，比賽的勝利者是專心比賽的人，「而不是那些一直盯著記分板的人。」

巴菲特寫給股東的信〔2023全新增修版〕》一書，由巴菲特親筆撰述，2023全新增修版時增幅達4萬多字，是巴菲特90歲的重要里程碑，完整呈現企業治理、價值投資理念，在全球熱銷30年，至今已翻譯為十幾國語言，繁體中文版由時報出版在台發行。

▲▼《巴菲特寫給股東的信〔2023全新增修版〕》。（圖／時報出版）

▲巴菲特在《巴菲特寫給股東的信》書中強調，投資重點是「不追逐短期價格」。（圖／時報出版）

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