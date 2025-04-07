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金價也跌！陸金飾店推促銷　顧客存觀望心理「逛逛」只看不買

▲深圳水貝黃金市場,黃金,金價。（圖／CFP）

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

全球股市受美國「對等關稅」政策影響進入「熊市」，大陸A股上證指數今（7）日也受到波及而跌幅逾6％，在資本市場萎靡之際，身為避險工具的黃金價格表現也不甚亮麗，早盤一度跌破3000美元／盎司關口，大陸金價則是連續4日下跌約44元人民幣（約200元新台幣）／克，消費者持續觀望進場時機。

《北京商報》報導，從線下市場來看，恰逢清明假期，部分門店試圖通過福利吸引顧客，4月6日，在活動的加持下，相關黃金產品價格最低降至832元（人民幣，下同）／克。但與以往人來人往、熱鬧喧囂的場景截然不同，如今店內顧客稀少，不少人只是進店瀏覽，購買者寥寥。

北京各大金飾品牌門市雖祭出優惠活動，卻依舊難以打破當前黃金銷售市場的冷清局面，一位銷售人員透露，「最近這種情況太常見了，顧客進店大多都不是奔著買新貨來的，很多都是以舊換新，更多的消費者想趁著金價跳水再觀望觀望。」

▲深圳水貝黃金市場,黃金,金價。（圖／CFP）

相較於大陸各地金飾門店買氣轉淡，深圳最知名的水貝黃金市場則是一如既往地出現人潮。各主要的黃金珠寶賣場「人山人海」，甚至出現不少拉著行李箱的外地遊客在選購金飾。

有外地遊客表示，深圳水貝市場的價格比較實惠，所以才跨城前來買金，「儘管金價屢創新高，但對黃金價格未來的走勢依舊充滿信心。」

根據大陸央行（人民銀行）官網，截至3月底外匯和黃金儲備數據顯示，大陸3月底黃金儲備7370萬盎司，2月底黃金儲備為7361萬盎司，增長9萬盎司，為人民銀行連續第五個月擴大黃金儲備。

大陸中信期貨分析師表示，美國債務不可持續引發的美元信用擔憂是驅動黃金長期上漲的主要力量，這個邏輯目前仍在延續，因此，黃金仍可逢低配置。

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