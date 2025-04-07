關稅大刀要砍了！日相將與川普通話　韓訪美「求降稅率」

▲石破茂預計今晚與川普通話。（資料兆／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國「對等關稅」衝擊全球經濟，各國紛紛採取因應措施。其中，日本首相石破茂表示，政府將持續要求降低關稅，他也預計今晚與美國總統川普通話。南韓派遣高階官員赴美尋求談判，並已著手準備支持措施。

《路透社》報導，石破茂7日向國會表示，日本將持續要求美國降低關稅，但也坦承結果不會「一夜之間」出爐，「因此，政府必須採取一切可用手段」，緩衝美國關稅帶來的經濟打擊，例如對國內企業提供資金支持，並且採取措施保護就業。

石破茂形容，川普對日本進口商品實施關稅的決定「極度令人失望與遺憾」，日本將持續解釋，該國並未對美國做出任何不公平的行為。另據FNN最新消息，他計畫最快今晚與川普展開電話會談，預計將釐清未來談判的推進方式。

日本經濟高度仰賴出口，如今將被美國課徵24%對等關稅，恐將遭受巨大打擊。分析師預測，川普關稅可能導致日本經濟成長下滑0.8%。此外，日經指數7日早盤也重挫將近9%。

▲南韓汽車去年成為出口美國的最大宗產品之一。圖為現代汽車車廠。（圖／路透）



南韓代理總統韓悳洙（原國務總理）上周指示，將在本周準備好汽車產業的支持措施，並且尋求與川普政府進行談判。產業通商資源部通商交涉本部長鄭仁教將於8、9日訪美，會晤美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），要求降低25%的關稅。與此同時，經濟副總理崔相穆和其他政策制定者，也於7日審視因應戰略。

鄭仁教這一趟訪問，已是川普上任之後，該部第5度派遣高官訪美，而他先前也已於3月訪美。此外，產業部長安德根之前2度訪美，副部長助理朴鍾元也曾訪美，試圖讓南韓豁免關稅。

另外，南韓金融監管機構7日要求企業與國家機構，準備向被影響企業與其承包商，提供流動性支持。目前，川普尚未與任何南韓代理領導人會面或談話，但邀請現代汽車董事長鄭義宣前往白宮，宣布該品牌將在美國投資210億美元。

2024年，南韓對美出口額達到1278億美元，創下歷史新高，其中最暢銷的就是汽車，占了總出口額的27%。但在關稅陰影籠罩之下，韓國綜合股價指數（KOSPI）跌到17個月以來的新低點。