列車衝過頭「逮駕駛用手機」　連5起停車不當！台鐵出招突襲檢查

▲台鐵今年3個多月來已發生5起停車位置不當事件。（資料示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵3月13日一天內連發生2起列車停車不當，其中一列車超出月台，另一列還得退行下客，根據統計，台鐵今年迄今已5起停車不當事件，比去年同期多出66%，還揪出有司機員使用手機分心，台鐵出招要求乘車指導員可不讓司機員發現，突襲進入駕駛室檢查手機位置，不過也引發司機員不滿，認為侵犯隱私。

台鐵公司化邁入第二年，不過今年初卻頻傳「停車位置不當」事件，今年3月13日下午，一列1204次區間車行駛至百福站時，司機員停車位置不當，約超出4節車廂，最後列車經倒退退回至正當停車位置，讓旅客上下車，影響列車晚8分開車。

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未料同一天夜間，台鐵又有一列168次EMU3000型新自強號行駛至南港站時，又因司機員停車位置不當，列車車廂超出月台3車，由站務員引導旅客上下車，列車也晚17分開車。

根據台鐵統計，今年1月至4月2日停車位置不當事件共發生5件，相較去年同期停車位置不當發生3件，多出2件，等同停車不當出包狀況增加了66%，也讓台鐵列為重點檢討項目。

台鐵事後召開內部事故管制檢討會議，發現停車不當事件中，有一案竟是司機員乘務中使用手機通話分心導致，另也有司機員操作有問題，要求隨乘指導員可在不讓司機員發現下，直接開門進入駕駛室，並先觀察司機員手機放置位置，若放在檯面上應立即糾正，除留意司機員手機位置外，也要留意有沒有聽耳機等情況，並即時回報和紀錄。

▲台鐵將突襲檢查駕駛室內司機員使用手機情況，圖非事件列車。（資料圖／台鐵提供）

不過突襲式進入駕駛室檢查手機引起司機員不滿，有司機員認為不但侵犯隱私，認為此作法不妥當也不合理。

台鐵公司則說明，經調查，1204次司機員在百福站進站停車時，因接聽手機分心，錯失正確停車位置；另168次司機員因路況影響注意力，錯將南港站誤認為通過站，未正確停車。台鐵公司完成調查後已立即對相關人員進行懲處及再教育，並且擬定對應機制以杜絕類似情形再度發生。

台鐵公司表示，台鐵始終將行車安全視為最高原則，絕不容許任何可能危及乘客安全與服務品質的行為。目前駕駛室內已設有多項防範措施，包括到站播音提醒、ATP自動列車保護系統停靠站警告、時刻表磁鐵游標指認呼喚等。此外，更嚴格規範乘務中禁止使用3C產品，違者將記過處分。為確保相關機制妥善落實於第一線工作現場，並完全杜絕因分心導致的停車位置錯誤，台鐵將強化隨車指導員檢查工作，以進一步強化對於安全措施之監督與落實。

此外，台鐵強調，相關檢查亦須深入探討司機員分心的真正原因，並在執行檢查時採取適當方式，以確保在不影響行車安全的情況下完成檢查工作。同時，台鐵將持續精進相關制度，強化司機員行車專注力的培訓與輔導，確保每一趟列車都能準確、安全地將旅客送達目的地。台鐵承諾，行車安全沒有妥協空間，將以最嚴謹的態度，落實各項安全管理措施，杜絕類似事件再發生，確保行車安全讓旅客安心與信賴。

台鐵企業工會秘書吳長智則表示，最近有關停車位置不當事件確實有點多，有司機員因為戴耳機使用手機，導致沒聽到呼叫，台鐵因此決定採臨時性抽查，這種突襲檢查，不但沒有必要，突然有人衝進駕駛室，在無形中也會增加司機員乘務中恐懼，目前路線上已有各種入侵風險，也有異物入侵邊坡告警，如今又加上突襲檢查，讓司機員精神壓力更大，未來工會也會與台鐵公司溝通，希望不要用突襲檢查的方式。