Cos《魷魚遊戲》慘了！揹槍騎車上路嚇壞一票人　警社維法送辦

▲警方偵訊後將鄭男依法送辦，並查扣該把玩具槍。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

近日有民眾於網路發文指出，在台中市南屯區目擊1名騎士背著槍，引發網友討論。警方獲報調查，原來是28歲鄭姓男子，參加活動Cos韓劇「魷魚遊戲」的角色，才配戴仿真玩具槍，雖然沒有殺傷力，但警方認為外形酷似真槍，足以造成社會恐慌，訊後依社維法送辦。

據查，鄭男在5日晚間騎車行經台中市南屯區河南路與公益路口，被民眾目睹疑似攜帶槍械，經上網PO文，引發網友熱議與轉發。

警方調查，鄭男在當天下午參加一中街舉辦的Cosplay活動，因扮演韓劇角色，配戴一把仿真玩具槍作為角色道具；當晚10時許，鄭騎車從北區返回南屯區租屋處，因機車置物箱空間無法收納道具槍，便將玩具槍揹在身上。警方現場查驗這把仿真槍為全塑膠材質製成，不具備射擊功能，沒有殺傷力；經查，該槍為鄭男於網路購得，價格約1000元。

警方認為，該槍雖是玩具槍，但外型酷似真槍，足以造成社會恐慌，偵訊後依社維法第65條第3款規定，報請台中地院裁罰，並查扣該把玩具槍。

第四警分局長陳祥麟表示，民眾參與Cosplay、角色扮演或其他相關活動時，若使用仿真道具或槍械模型，應謹慎評估使用及攜帶方式，尤其於公開場合行動前應妥善收納，避免引起不必要的誤會。再次提醒民眾無正當理由攜帶與真槍外觀相似之玩具槍械，已違反社會秩序維護法相關規定，請民眾勿以身試法。