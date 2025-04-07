太魯閣號事故紀念燈「恐反光影響駕駛視線」　立委批：最大諷刺

▲交通部次長伍勝園於立法院交通委員會接受備詢。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

台鐵太魯閣號事故4周年，台鐵在事故隧道設計「紀念之光」，要價高達8000多萬元，引發外界質疑。立委今於立法院質詢質疑合適性及安全性，台鐵公司表示，為避免對司機員行車造成影響，紀念之光是待駕駛艙通過才亮燈。立委則批評，用降低安全的方式來紀念這起慘烈事故是蠻大諷刺。

立法委員洪孟楷今質詢表示，太魯閣事故讓大家很難過，台鐵花了8千萬元設置紀念燈光，金額高低是一回事，但安全及準點沒到位就會引發質疑，現在台鐵又說是家屬建議，讓家屬情何以堪？外界都希望台鐵能永遠記得，但不是用紀念或燈光，重點是安全改革，應該把錢花在刀口上。

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交通部政務次長伍勝園指出，確實這個案子讓外界有意見，最早其實是希望在事故地點立碑，但家屬希望有不一樣的方式，就改以隧道設置燈光，因為位處偏遠，要停班才能施作，相對費用也比較高，希望讓台鐵記得最大教訓，而安全改革也絕對是永無止境。

立委魯明哲今先是詢問，太魯閣事故紀念燈光花了8千萬元，每年只營業5天，為何不每天開？是否對行車安全有所顧慮？台鐵公司總經理馮輝昇表示，過去跟家屬討論好幾次，包括設立紀念碑或地景，但位處太魯閣國家公園不適合用保育設施，且啟用目的是追思跟反省，因此只維持5天。

馮輝昇指出，經過充分討論，希望盡量避免對司機員行車造成影響，因此是待駕駛艙通過才亮燈。對此，魯明哲更質疑，燈光可能造成司機員反光或導致異物進入不易發現，用可能降低安全的方式來紀念是蠻大諷刺，對家屬最大的安慰應該是台鐵革新跟安全提升，直接在行車路線上設計紀念，這是很恐怖的

洪孟楷今質詢也說，台鐵最重要除了安全還是安全，清明連假期間就發生2起安全事故，外界都想要了解台鐵公司化1年多，相關準點、安全是否到位？

伍勝園指出，台鐵去年公司化，事故跟過去相比確實較多，主因是去年地震導致異物入侵較多，過去也發生車子誤入軌道導致列車延誤1000多分鐘，預計準點率未來可提升到97.5%。

洪孟楷質疑，台鐵公司化後準點率下降、近10年行車事故及異常均上升，去年在地震發生前，1至3月也都沒達標，甚至比之前低，不要都推給天災。他也說，台鐵公司剛滿1周年，虧損137億元、事故增多，外界沒感受到脫胎換骨的決心。