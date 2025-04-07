高鐵票價「北高可漲230元」　交通部：2年後引進新車才適合討論

▲交通部表示，目前不適合討論高鐵票價調漲。（圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

台鐵票價調漲拍板6月23日上路，而高鐵隨著運量提升，交通部去年核定高鐵基本費率，北高票價最多可漲230元。立委今於立法院質詢表示，近年高鐵營收及運量均增加，應該維持原票價。交通部政務次長伍勝園指出，目前確實不適合談高鐵票價調整，待2年後新車進來，隨著成本增加，才是適合談票價調整的時間點。

交通部去年核定高鐵的基本費率，從每人每公里4.313元調高為每人每公里4.551元，今年雖然維持4.551元，但票價仍有調漲空間，北高票價可從現行的1490元調漲至1720元。

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立委李昆澤今質詢表示，交通部每年4月依照台灣地區消費者物價總指數訂定高鐵基本費率，2013年高鐵首次票價調整，他當時就認為高鐵是運量問題，並非票價問題，去年跟今年交通部依照台灣地區消費者物價總指數，基本費率調高至每公里4.551元，按照此費率，台北至高雄累積有230元漲價空間。

李昆澤指出，近年高鐵運量及營收都有增加，搭乘總人次2019年達到6700萬人次以上，日均今年2月已達22.4萬人次，去年營收也達531億元，應該維持原票價。

伍勝園表示，高鐵運量一直提升，昨天單日運量更達32萬人次，目前確實不適合談票價調整，待過2年新車進來，成本增加，才是適合談票價調整時間點。