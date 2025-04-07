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快訊／台鐵票價調漲6／23上路！行政院拍板　調幅26.8%

▲▼台鐵EMU3000城際列車樹林到台中豐原試車。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵票價預計6月23日調漲。（圖／記者呂佳賢攝）

記者周湘芸／台北報導

台鐵董事會今年2月拍板通過票價調漲方案，調整後平均費率為每公里1.82元，相較於現行費率每公里1.42元，平均調幅約26.8%。交通部政務次長伍勝園今於立法院交通委員會備詢表示，行政院已經核定票價調整案，預計今年6月23日進行票價調整。

立法委員廖先翔今於立法院質詢表示，台鐵票價在立法院休會期間有許多討論，經董事會討論通過調幅為26.8%，他過去就主張合理公共運輸票價能提供民眾安全舒適體驗，但受美國總統川普政策影響，國內經濟短期內恐劇烈波動，是否可能影響票價調漲上路？

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伍勝園指出，行政院已經核定票價調漲案，預計6月23日進行票價調整，調幅只有26.8%，客運利潤僅約0.3％，幾乎沒有報酬率。

廖先翔接著說，隨著經貿危機持續升溫，台鐵票價應該考慮社會觀感審慎評估，建議分年度、分段調整比例。伍勝園表示，短途路線有TPASS月票可以因應，且台北到板橋只增加7元，比公車及捷運便宜，這樣應該是有考慮到社會接受程度。

另外，廖先翔也提醒，今天股市開盤即收盤，這幾天台鐵要特別提高警覺，除了安全以外，也要多留意同仁身心狀況。

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