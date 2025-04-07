美財長：關稅政策將堅持到底　市場總是低估川普

▲川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國財政部長班森特（Scott Bessent）5日表示，針對川普政府祭出高額對等關稅後導致美股連續兩日重挫，他認為這是經濟的「調整過程」，美國政府將堅持到底，並強調市場總是低估川普。

班森特接受美國NBC政論節目《會晤新聞界》（Meet the Press）訪問時指出，課徵關稅是川普政府對抗多年不公平貿易體系的核心手段，目的在於重建美國製造，並同時對抗通膨。他說，「這是調整過程。大家看過總統雷根（Ronald Reagan）成功降低嚴重通膨，也經歷過總統卡特（Jimmy Carter）的困難時期，當時形勢動盪，但雷根堅持到底，所以川普政府也會堅持到底。」

班森特表示，這套多年打造的體系長期存在，卻是一套無法持續的經貿體系，也是導致當前美國經濟充滿不確定性的因素，而美國的貿易夥伴占美國便宜，這點光從各國對美巨大貿易順差與美國龐大預算赤字即可看見端倪。

針對上周股市劇烈下跌，班森特強調是錯誤解讀。他指出，大多數美國人並不將全部資產投入金融市場，尤其是打算退休或長期儲蓄的投資者，也不會在意短期的波動。他認為，短期市場波動雖引發情緒，但從長期看，美股仍是良好投資標的。

班森特聲稱，市場一直以來都低估川普，沒人會知道市場每天和每周會如何反應，但川普政府著眼的事長期經濟繁榮的基本面，拜登政府則讓美國走向財政災難。