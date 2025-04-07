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美國提高關稅　桃園火速成立專案小組啟動產業座談訪視

▲美國提高關稅，桃園啟動產業座談訪視

▲美國提高關稅，桃園啟動產業座談訪視，張善政表示，若有需要他也將親自拜訪企業。（圖／擷取自張善政臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

因應美國政府提高關稅，恐影響桃園市產業外銷發展，市府火速成立「關稅衝擊聯合因應小組」，並於兒童節連假密集討論研商，7日起將走到第一線，直接分批分組和廠商互動，針對廠商最疑慮的部分儘可能協助，同時也從第一線收集回饋廠商需要中央與地方政府支持的項目和作為。

市長張善政表示，為把握時間，不拘泥任何形式，若有需要他也將親自拜訪。除了基北北桃平台已對接之外，張善政也分別聯繫竹竹苗首長，聯手維護桃竹苗科技廊帶的發展，儘速與業者會商提出對策，包括訂單流失、銷售減少，甚至最嚴重將衍生無薪假甚至於失業問題，桃竹竹苗各科技廠皆是牽一髮動全身，必須協同作戰。

另外，在桃竹竹苗地區的傳統產業也同樣重要，傳產在大國角力下最容易被被犧牲，等不了「謀定而後動」，無論中央與地方，都必須儘快協助業者因應變局。市府經發局提到，除了訪視廠商之外，下周四（4/10）將召開企業座談，預計邀請重點產業的公協會或廠商代表參加，如：工業會、電電公會、汽車公會、電路板協會、自貿港等，儘速彙整業界的意見與建議。

對美貿易許多是船上交貨FOB（Free On Board 或Freight On Board），由買方負責派船接運貨物，賣方應在契約規定的裝運港和規定的期限內，將貨物裝上買方指定的船隻，並及時通知買方，暫停出貨的情況隨時可能發生。

經發局指出，桃園「關稅衝擊聯合因應小組」納入由經發局主責，並將勞動局、工策會、智發會、農業局、財政局與法務局、新聞處等單位納入。明天起將走到第一線，直接分批分組和廠商互動，直接針對廠商最疑慮的部分儘可能協助，同時也從第一線收集回饋廠商需要中央與地方政府支持的項目和作為。

張善政認為，國家的整體戰略是一回事，每個地區的產業特性需要協助的產業，可能會有很大的不同。以桃園為例，是全國製造業重要重鎮，受影響的產業包括電子、電腦產業及汽車零組件，佔工業產值4成。

此外桃園更是AI產業鏈重鎮，包括PCB、伺服器、記憶體等項目，影響的程度都相當巨大。其他如農產品、機械或金屬工業、化工業等，也都將在這一波關稅挑戰中受害。張善政說，台灣正逢重大挑戰時刻，本週院會他將出席反映業者需求，也向政院進一步了解相關因應方案內容。

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