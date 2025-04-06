歐盟擬對首波9273億美國貨課稅　「貿易火箭筒」可能出動反擊川普

▲美國總統川普25％的汽車關稅於3日凌晨生效。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

為了反制美國總統川普的關稅政策，歐盟國家未來幾天內將試圖達成一致立場，對包括牙線到鑽石等280億美元（約新台幣9273億元）商品加徵報復性關稅，以做為首批反制措施，同時還有可能將首次祭出有「火箭筒」之稱的反脅迫措施應對（Anti-Coercion Instrument, ACI）手段進一步反擊美國。

綜合外媒報導，歐盟此舉代表將加入中國與加拿大的行列，對美國課徵報復性關稅，市場憂心這可能將導致價值數十億的消費品價格上漲，不僅加劇全球貿易戰，並可能使全球經濟陷入衰退。

歐盟目前面臨美國對其鋼鋁和汽車課徵25%關稅，川普更宣布打算對進口自歐盟27國的幾乎所有商品徵收20%的「對等關稅」，新政策將於9日起正式實施。去年歐盟出口至美國產品總額高達5320億歐元，而川普此次關稅範圍已經涵蓋70%商品，未來還可能擴及到銅、藥物、半導體和木材等。

歐盟委員會將於7日向歐盟成員國遞交一份額外課徵關稅的美國產品清單，其中包括肉類、穀物、葡萄酒、木材、服飾、口香糖、牙線、吸塵器和衛生紙等產品。

▲歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。（圖／路透）



不過，歐盟內部對反制措施的涵蓋範圍仍未達成一致意見，其中進口自美國的波本威士忌是最受爭論的產品之一。歐盟委員會已經制定將對其課徵50%關稅的計畫，川普則揚言如果歐盟對波本威士忌課稅，他則會對歐盟生產的酒類開徵高達200%的報復關稅。歐盟內的葡萄酒出口大國，包括法國和義大利等，均對此表示憂心。法國建議歐洲企業應暫緩對美投資，而義大利作為歐盟第三大出口國，則質疑歐盟是否該對關稅進行反擊。

歐盟各成員國經濟結構不盡相同，但都同樣非常仰賴自由貿易經濟，因此歐盟委員會傾向能確保獲得各成員國支持，以便能持續向美施壓，最終能坐回談判桌。無論各國意見如何，歐盟的初步反制措施將於9日進行表決，外界普遍認為順利通過的可能性較大。

除此之外，歐盟也考慮動用反脅迫措施（ACI）應對，這項措施被歐盟內部人士形容為「大火箭筒」（the big bazooka）。歐盟ACI措施是自2023年12月起生效的一種因應性措施，目的是為了對抗他國的經濟脅迫；根據該法案，歐盟還能採取更廣泛的報復手段，不僅能對進口商品徵收關稅，還能限制他國企業在歐盟內所提供的服務、貿易或投資，並限制企業參與公共採購項目，外界認為主要是針對美國的科技巨頭進行反擊。

科技服務（例如軟體下載和媒體串流）做為美國的關鍵支柱產業，ACI能夠對其精準打擊，包括限制美國企業在歐盟推行科技服務，撤銷智慧財產權保護，阻止投資，甚至限制美國金融保險業進入歐盟市場。

▲川普對多國宣布實施對等關稅。（圖／路透）