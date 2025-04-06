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高中生去六福村「排3小時只玩到笑傲飛鷹」　嗆不來了被全場砲翻

台北高中生去六福村「排3小時只玩到笑傲飛鷹」　怒嗆不來了竟遭網開譙

▲台灣人氣遊樂園六福村在清明兒童節連假推出「未成年免費玩」活動，吸引許多學生進場玩樂。（圖／翻攝自臉書／六福村）

圖文／CTWANT

台灣人氣遊樂園六福村在清明兒童節連假，祭出「未滿18歲免費入場」的優惠，自3日活動首日就湧入爆量人潮，未成年遊客更佔近半數，但也引發不少爭議。有一名台北高中生上網抱怨，與同學到六福村排了3個小時只玩到笑傲飛鷹，玩完還遇到大雨，一堆設施暫停，氣得他直呼「以後不來了」，竟遭許多網友不挺開譙。

六福村在連假祭出「未滿18歲免費入場」的超殺優惠，沒想到卻有民眾很不滿，有一名高中生在臉書社團「爆怨公社」發文，直言「六福村太扯了」，他與同學一群高中生從台北到新竹，早上10點入園，立刻先去排熱門遊樂設施「笑傲飛鷹」，結果排了3個小時才玩到；但玩完後當地開始下大雨，園區內一堆設施都暫停，他們只好打道回府。

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台北高中生去六福村「排3小時只玩到笑傲飛鷹」　怒嗆不來了竟遭網開譙

▲有高中生上網抱怨在清明連假到六福村玩，結果遇到大雨只玩到「笑傲飛鷹」。（圖／翻攝自臉書／六福村）

對此，該名高中生一肚子氣地表示，「千里迢迢從台北到新竹六福村，結果只玩了一個笑傲飛鷹，以後就算免費巴士、免費早午餐也不來了。」貼文底下有近千則留言，大多數人竟都不挺高中生，紛紛表示，「下雨也是六福村的鍋？」、「免費仔付出的成本就是時間，有什麽問題嗎？」、「別來，新竹也不歡迎你們」、「下大雨也沒辦法，人多就是要排隊啊，不知道免費的最貴嗎？」。

六福村於3日至6日推出「未滿18歲免費入場」活動，成年人名字有「木」或「木字部首」則可享有599元優惠，同行3名親友也有799元優惠，吸引大量人潮。不過活動首日就出現大批青少年因趕不上車，滯留郊區長達2小時的狀況；及有89猴在六福村停車場鬧事，引發爭議。

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