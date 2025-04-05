載客到圓山大飯店「停車11分鐘被收300元」　司機怒PO發票開譙

▲男子抱怨載客去圓山大飯店參觀拍照，待11分鐘被收300元停車費。（圖／翻攝自臉書／圓山大飯店）



圖文／CTWANT

位在台北市的圓山大飯店古色古香建築外觀，加上有悠久歷史痕跡，成為許多外國觀光客必訪景點之一。最近有一名從事包車旅遊服務的司機，開車載外籍客人到圓山大飯店拍照，停車11分鐘就被收300元停車費，不滿到在社群PO文開譙，卻有一眾網友覺得收費很合理，引發熱議。

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」發文，他從事包車旅遊服務，2日載外籍客人上圓山大飯店參觀拍照留念，他們下午3時41分進場，本來只要待6分鐘就離開，但他發現才停幾分鐘的車就要價300元，去櫃檯反映後還是得付費，最後一行人在3時52分出停車場。

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▲司機把車停在圓山大飯店停車場11分鐘左右，被收300元。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）



該名司機也PO出發票證明自己付了300元停車費，而他只停車11分鐘左右，另外他也曬出投訴的畫面，不滿表示，15點41分38秒進場，15點52分41秒離開，這樣要收停車費$300元，這是搶錢這麼嚴重啊！就是帶個外國觀光客來拍美麗的大飯店照啊」。

貼文底下卻有許多網友認為圓山大飯店收費很合理，「使用者付費很正常」、「進去拍照，收錢合理」、「業者有權決定收費方式，使用者付費合理，排那種行程就要把停車費成本算進去啊」、「不然你不會載他們去大佳河濱公園，遠遠拍就免費」、「恭喜體驗台北寸土寸金」。

依據圓山大飯店官方網站公告的停車收費資訊，小型車每小時收費100元，30分鐘內出場者免費，而大型車每小時收費300元，但沒有免費時段，有不少人認為司機駕駛的車子被認定為大型車，就沒有免費時段，還必須付費。

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