星曜生醫科技國際布局　與數科集團簽約達成深度合作

▲星曜生醫科技公宣布與香港上市公司數科集團，6日舉辦盛大簽約儀式，由數科集團代表金聖賢、星曜生醫代表英籍華裔布萊恩．菲力浦斯代表簽約。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

在全球健康產業蓬勃發展、科技浪潮奔湧不息當下，星曜生醫科技公司邁出戰略性跨國佈局關鍵一步，正式宣布與香港上市公司數科集團達成深度合作，雙方6 日在台南福爾摩沙遊艇酒店國際會議中心一樓，舉辦盛大簽約儀式，共同開啟全新征程。

業界精英將彙聚一堂，數科集團首席代表金聖賢、李小萍證券公司執行長ELLEN，以及“證券與萬事達”協同事業部運營長 OLIVIA 等人都親臨現場，見證這一具有里程碑意義的時刻，共話行業未來。





星曜生醫作為深耕健康領域的佼佼者，多年來專注於保健食品研發、銷售，憑藉卓越品質與創新理念，業務版圖橫跨台灣、日本、中國大陸、香港、新加坡、越南、泰國等地，贏得全球消費者信賴。

在這場合作中，香港數科集團的 IT 核心團隊將發揮關鍵效能。一方面，依託前沿技術，全方位保障星曜生醫全球業務的穩定運營，確保供應鏈、銷售端、客戶服務等環節緊密協同，無縫銜接；另一方面，深度挖掘公司海量運營資料中的寶藏，以資料驅動創新，探尋全新商業價值增長點，為星曜生醫持續注入澎湃動力。





當下，AI 技術正以前所未有的速度改寫醫學發展軌跡，從精准醫療直擊病症核心，到抗衰科研拓展生命邊界，人類已然踏入長壽經濟新時代。星曜生醫精准洞悉時代脈搏，憑藉超凡產業遠見，率先佈局。創新性提出“消費資料證券化”戰略，如同一把鑰匙，解鎖規模擴張的高速通道，迅速成為資本市場炙手可熱的焦點。



展望未來，星曜生醫將搭乘AI賦能醫學、長壽經濟崛起的東風，以科技為翼，創新為帆，深度構建“檢測—預防—治療—康復—投資”生態閉環，全力推動“健康資本化”價值轉化。