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台南各古蹟園區景點兒童節連假人氣爆棚！　參觀人數及收入雙成長

▲台南市文化局於兒童節連假，各文化場域吸引超過20萬人次，文化吉祥物「巷仔Niau」公仔發揮超人氣，讓門票與文創商品收入突破新台幣300萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市文化局於兒童節連假，各文化場域吸引超過20萬人次，文化吉祥物「巷仔Niau」公仔發揮超人氣，讓門票與文創商品收入突破新台幣300萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市文化局於兒童節連假（4月3日至6日）文化場域景點參觀成果統計， 4天連假造訪台南古蹟、各園區規劃活動及Focasa幾米馬戲樂園加持下，共吸引超過20萬人次，文化吉祥物「巷仔Niau」公仔發揮超人氣，讓門票與文創商品收入突破新台幣300萬元，展現台南文化觀光魅力與實力。

▲台南市文化局於兒童節連假，各文化場域吸引超過20萬人次，文化吉祥物「巷仔Niau」公仔發揮超人氣，讓門票與文創商品收入突破新台幣300萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局熱門古蹟景點如赤崁樓與安平古堡依舊維持高人氣，分別吸引近1萬與1.5萬人次參觀，古蹟區總人數32,500人，門票與展售部收入達230萬元，較去年成長6％。

▲台南市文化局於兒童節連假，各文化場域吸引超過20萬人次，文化吉祥物「巷仔Niau」公仔發揮超人氣，讓門票與文創商品收入突破新台幣300萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

其中，廣受矚目的FOCASA幾米馬戲樂園，高達28公尺的園區地標，馬戲帳篷內《幾米男孩的100次勇敢》定目劇幾乎全數售罄，感動觀眾落淚，劇中台詞「勇敢去做不要怕，再試一下」，成為網路的勵志金句。連假期間加碼的8大主題專區更成為小朋友的放電樂園，許多親子設施大排長龍，民眾爭相體驗。街頭演出與市集活動，4天共吸引超過逾5萬名觀眾入場。

▲台南市文化局於兒童節連假，各文化場域吸引超過20萬人次，文化吉祥物「巷仔Niau」公仔發揮超人氣，讓門票與文創商品收入突破新台幣300萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市文化局於兒童節連假，各文化場域吸引超過20萬人次，文化吉祥物「巷仔Niau」公仔發揮超人氣，讓門票與文創商品收入突破新台幣300萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市文化局於兒童節連假，各文化場域吸引超過20萬人次，文化吉祥物「巷仔Niau」公仔發揮超人氣，讓門票與文創商品收入突破新台幣300萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另，蕭壠文化園區「2025蕭壠14倉兒童藝術節」於連假期間，活動結合園區內兒童美術館規劃了五感藝術體驗、國內外街頭藝人、兒童劇團演出、台灣國際兒童影展、市集、書展及藝術打卡點「巷仔Niau」、「Moi Dinosaur and Sheep」及「當代蜈蚣陣」等內容，打造出專為兒童設計的藝術節，每天皆吸引近2萬人次參與、深獲現場參與活動民眾好評。

▲台南市文化局於兒童節連假，各文化場域吸引超過20萬人次，文化吉祥物「巷仔Niau」公仔發揮超人氣，讓門票與文創商品收入突破新台幣300萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

左鎮化石園區推出12歲以下兒童每日免費入館，讓園區內充滿童趣笑聲，孩子們興奮參與闖關遊戲熱鬧滾滾。南市博館內，傳統童玩都充滿童年回憶。限定活動「重返噍吧哖」讓參加者穿越時光，模擬當年民兵敗後逃亡的艱辛旅程。 臺南山上花園水道博物館的「鬥陣踅水道」讓孩子們在探索水道設施的同時，學習說台語。規劃台語市集，完成闖關的家庭可獲文化部台語家庭認證，讓這場兒童節活動更添深刻意義。

▲台南市文化局於兒童節連假，各文化場域吸引超過20萬人次，文化吉祥物「巷仔Niau」公仔發揮超人氣，讓門票與文創商品收入突破新台幣300萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市文化局於兒童節連假，各文化場域吸引超過20萬人次，文化吉祥物「巷仔Niau」公仔發揮超人氣，讓門票與文創商品收入突破新台幣300萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局代理局長林韋旭表示，FOCASA馬戲團的加入為今年兒童節注入活力，也讓國際級演出走入市民生活，展現文化的多元面貌。文化局未來也將持續深化文化與表演藝術的結合，讓台南成為更多元精彩的文化城市。

▲台南市文化局於兒童節連假，各文化場域吸引超過20萬人次，文化吉祥物「巷仔Niau」公仔發揮超人氣，讓門票與文創商品收入突破新台幣300萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市文化局於兒童節連假，各文化場域吸引超過20萬人次，文化吉祥物「巷仔Niau」公仔發揮超人氣，讓門票與文創商品收入突破新台幣300萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局表示，雖連假已結束，但許多精彩活動仍將持續推進，歡迎大家關注文化局官網與粉絲專頁，掌握即將登場台江文季及漁光島生活節相關的文化藝術活動訊息。

▲台南市文化局於兒童節連假，各文化場域吸引超過20萬人次，文化吉祥物「巷仔Niau」公仔發揮超人氣，讓門票與文創商品收入突破新台幣300萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市文化局於兒童節連假，各文化場域吸引超過20萬人次，文化吉祥物「巷仔Niau」公仔發揮超人氣，讓門票與文創商品收入突破新台幣300萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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