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台南做工行善團連假不停歇　兵分兩路做愛心

▲台南市勞工局做工行善團志工，前往柳營區進行弱勢家庭房屋修繕，努力幫助有需要的家庭儘快恢復應有的居住品質。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局做工行善團志工，前往柳營區進行弱勢家庭房屋修繕，努力幫助有需要的家庭儘快恢復應有的居住品質。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為持續落實讓台南市民擁有安全溫暖的住家，台南市勞工局秉持市長黃偉哲「希望家園」的政策腳步前行，清明連假期間，做工行善團志工前往柳營區進行弱勢家庭房屋修繕，努力幫助有需要的家庭儘快恢復應有的居住品質，使台南市成為幸福安居的城市。

▲台南市勞工局做工行善團志工，前往柳營區進行弱勢家庭房屋修繕，努力幫助有需要的家庭儘快恢復應有的居住品質。（圖／記者林東良翻攝，下同）

柳營區50年次的連姓案主領有身心障礙證明，因中風無法繼續從事原本的冷氣安裝工作，經濟困窘，無力負擔整修房屋的費用。勞工局做工行善團各個工會從1月底接力施工，於4/2電子加工工會前往柳營區安裝雨遮，今日油漆工會來到柳營區進行最後油漆粉刷美化施工，完成做工行善團第287戶有情有疼心ㄟ厝，也是黃偉哲市長任內完成的第206戶。木工工會成員也於4/1再度入場做塑膠地板，今日木工工會志工ㄧ早便從隆田陸橋下二手家具倉庫搬運家具至案家，提升案主的居住品質。志工們發揮專長，接力施工，一起讓案主有個良好的居住環境。

▲台南市勞工局做工行善團志工，前往柳營區進行弱勢家庭房屋修繕，努力幫助有需要的家庭儘快恢復應有的居住品質。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團志工，前往柳營區進行弱勢家庭房屋修繕，努力幫助有需要的家庭儘快恢復應有的居住品質。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團志工，前往柳營區進行弱勢家庭房屋修繕，努力幫助有需要的家庭儘快恢復應有的居住品質。（圖／記者林東良翻攝，下同）

大台南總工會也贈送晴天坊手繡涼被，陳美靜副理事長亦贈送雙人床包組給案家作為入厝禮，另顏文穗區長、陳獻堂里長也帶飲品慰勞志工。

▲台南市勞工局做工行善團志工，前往柳營區進行弱勢家庭房屋修繕，努力幫助有需要的家庭儘快恢復應有的居住品質。（圖／記者林東良翻攝，下同）

54年次樓姓案主因採收水果時不慎被砸傷，導致頸椎斷裂無法工作，目前與家人在外租屋，難以負擔房租，為節省支出，希望能搬回案母留下的住處。位於柳營區老宅的房屋久未居住及整理，屋頂及門窗破損、牆壁龜裂，案主因經濟狀況困頓，無力自行修復房屋。經由做工行善團場勘評估後，本周4/5電氣工會志工先到場，從事水電前置作業，查探冷熱水源及化糞、汚排水路問題。

▲台南市勞工局做工行善團志工，前往柳營區進行弱勢家庭房屋修繕，努力幫助有需要的家庭儘快恢復應有的居住品質。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團志工，前往柳營區進行弱勢家庭房屋修繕，努力幫助有需要的家庭儘快恢復應有的居住品質。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團志工，前往柳營區進行弱勢家庭房屋修繕，努力幫助有需要的家庭儘快恢復應有的居住品質。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，這一切的成就，離不開志工們不畏艱難、全心投入的無私奉獻。今日參與服務的家庭志工有油漆工會的薛志強、李美瑩夫妻檔；黃俊仁、黃溱蕙父女檔；李美芬、李美瑩、李建達姊弟檔，志協的李俊平、陳美華夫妻檔。其中志協李俊平常務理事也帶來冰沙飲品慰勞志工。志工們在各自崗位上發揮所長，憑藉專業，幫助弱勢家庭修繕家園，讓每個家庭都能重獲溫暖的生活空間，並為台南市注入更多關懷與溫情。

▲台南市勞工局做工行善團志工，前往柳營區進行弱勢家庭房屋修繕，努力幫助有需要的家庭儘快恢復應有的居住品質。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團志工，前往柳營區進行弱勢家庭房屋修繕，努力幫助有需要的家庭儘快恢復應有的居住品質。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團志工，前往柳營區進行弱勢家庭房屋修繕，努力幫助有需要的家庭儘快恢復應有的居住品質。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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