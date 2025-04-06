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國1苗栗頭份交流道追撞！「神車」對決遊覽車慘敗　駕駛送醫

▲苗栗縣國道1號頭份交流道路口發生轎車碰撞遊覽車事故，轎車的車頭全毀、駕駛受輕傷。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣國道1號頭份交流道路口發生轎車碰撞遊覽車事故，轎車的車頭全毀、駕駛受輕傷。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市中華路、國道1號頭份交流道路口旁，昨（5日）晚發生轎車追撞遊覽車事故。黃姓男子駕駛轎車直線行駛時，疑一時恍神未留意前方動態，高速追撞正在停等紅燈的遊覽車，轎車撞上遊覽車堅硬的鋼骨結構、車頭嚴重凹陷潰縮，幸好黃男僅受輕傷。

頭份警分局今天表示，昨晚18時20分許獲報頭份市中華路麥當勞附近發生交通事故，警員抵達事故現場發現為國道1號頭份交流道路口旁，豐田ALTIS轎車駕駛黃姓男子（47歲）胸口和頸部擦挫傷，就近送往為恭醫院治療後已無大礙；遊覽車郭姓駕駛（44歲）未受傷，2名駕駛都沒有酒駕。

▲苗栗縣國道1號頭份交流道路口發生轎車碰撞遊覽車事故，轎車的車頭全毀、駕駛受輕傷。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣國道1號頭份交流道路口發生轎車碰撞遊覽車事故，轎車的車頭全毀、駕駛受輕傷。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方調查，事故當時遊覽車在中華路南下中線車道停等紅燈，遭到後方同車道黃男駕駛追撞，幸好遊覽車、轎車都沒有其他乘客。郭姓男子說，駕車由公司出發，準備要去銅鑼園區科技廠載員工返回頭份；黃男稱一時恍神才追撞遊覽車。

▲苗栗縣國道1號頭份交流道路口發生轎車碰撞遊覽車事故，轎車的車頭全毀、駕駛受輕傷。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方呼籲，駕駛開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，確保他人與自身用路安全。

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