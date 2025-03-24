國1休旅車撞護欄繼續開　再撞一次終於停下！駕駛命大無傷

▲陳姓駕駛人疑因疲勞駕駛，在國道上連續撞護欄。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出影片，畫面中是1部休旅車在國道1號行駛時車頭似有撞毀，惟仍持續行駛，國道警察第四大隊指出，該名40多歲陳姓男子疑疲勞駕駛，2次自撞護欄仍持續行駛，被警方在台南後壁段查獲，駕駛人未酒駕，幸無造成傷亡。

有網友在網路社群PO文指出：「遇到超級瑪利的大魔王庫巴！ 露營回程，第一次眼前遇到危險駕駛，還自撞後，還繼續行駛的庫巴！ 不知道的以為在玩超級瑪利，敢超車就撞你... 希望不要有人因為他發生事故 Ps：報警電話通報2次，希望能把他攔下來」。

國道警察第四公路警察大隊指出，有關民眾在Threads社群平台張貼23日「國一南下危險駕駛，自撞還行駛」一案，經查本案自小客40多歲陳姓駕駛人疑因精神不濟、操作失當，於國1南向嘉義大林路段撞擊內側護欄後，未停車查看，繼續南下行駛，該車繼續行駛至282公里南向（後壁路段) ，自撞內側護後停於中線車道上而肇事，未撞擊其他車輛，現場無人員受傷，駕駛酒測值為0.00MG/L。

國道警察第四公路警察大隊藉此呼籲用路人，開車應全神貫注、雙手握持方向盤，開車前一定要有充分休息，如發現身體疲累或不適時，應立即進入服務區或下交流道休息，切勿疲勞駕車，以維護自身及其他用路人之交通安全。