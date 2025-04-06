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迎接兒童節連假　桃捷「夢想童樂會」歡樂登場

▲桃捷「夢想童樂會」歡樂登場

▲桃捷「夢想童樂會」歡樂登場。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接兒童節連假，桃捷公司5日於機捷A19環球購物中心戶外廣場，舉辦「夢想童樂會」親子活動。副市長蘇俊賓表示，今(114)年活動中特別設計的「玩具交換所」，展現環境保護與資源永續的精神，鼓勵大家將「舊愛變成別人的新歡」，攜手減少資源浪費、珍惜地球資源。

蘇俊賓也特別感謝桃捷員工的辛勞，他表示今年燈會在A18、A19燈區周邊就有超過1500萬人次前來賞燈，桃捷的單日運量最高達27萬人次，是平日的三倍，燈會期間也累計服務近300萬人次，對於大量旅客疏運貢獻良多，他並邀請現場小朋友為每一個在工作崗位上辛勤服務的爸爸媽媽鼓掌感謝。

▲桃捷「夢想童樂會」歡樂登場

蘇俊賓同時也介紹桃捷彩繪主題列車「快樂桃子號」，列車上還有他親手繪製的桃子表情圖案，歡迎小朋友搭乘時一起來尋找。

桃園捷運公司表示，為迎接今年兒童節與清明連假，特別舉辦「夢想童樂會」系列活動，現場安排魔術秀、救援小英雄波力見面會、GK爸爸說故事等舞台表演，更設有「小小釣手」、「玩具交換所」、「親子DIY課程」、「夢想知識家」等闖關遊戲及互動問答活動，還有集結美食與創意的「潘朵拉市集」，打造親子共樂的假期盛會。

包括桃園捷運公司總經理莊英震、中壢區公所主任秘書林欣翠、環球購物中心資深協理翁君鎧、聯邦銀行龜山分行經理彭森永等均一同出席活動。

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