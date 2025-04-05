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蜜蜂與自然共生之旅　嘉義竹崎民宿養蜂體驗吸客

▲▼ 嘉義民宿養蜂體驗吸引遊客 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義民宿養蜂體驗吸引遊客 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

位於嘉義縣竹崎鄉的茗謝光臨民宿，在清明兒童假期帶領住宿的客人來一場「蜜蜂生態」教育，親身體驗蜜蜂的採蜜過程，並品嘗現採的新鮮蜂蜜。這個體驗活動，讓民宿的遊客了解自然生態、環境永續的重要性。

茗謝光臨民宿坐落在嘉義縣竹崎鄉的義仁村，這裡的自然景觀與生態環境極為適合蜜蜂的繁衍。民宿主人從事養蜂工作，現在正好是收蜜期，所以讓住客親自體驗蜂農及蜜蜂的辛苦，也讓客人了解蜜蜂的重要性及其在自然生態中的角色。

民宿主人親自帶領遊客進入自家農場，並進行一場生動有趣的蜜蜂生態導覽。遊客將近距離觀察到蜜蜂如何採蜜、儲蜜，並了解蜜蜂在授粉過程中的重要生態功能。更有機會親自穿上防蜂頭套，進入蜂箱觀察蜜蜂的工作情景，感受與自然共融的獨特體驗。

在養蜂體驗的同時，遊客還能品嚐到由茗謝光臨民宿自家蜜蜂所採集的純天然蜂蜜。現在正值荔枝花開的季節，這些蜂蜜來自於大自然，味道清新純正，口感細膩，無添加任何化學物質，是大自然最純粹的禮物。

除了養蜂體驗，茗謝光臨民宿白天，客人有機會在民宿周圍的環境中觀察到大冠鷲，這種美麗的鳥類在竹崎鄉的山區非常常見，飛翔的姿態優雅，讓人不禁駐足觀賞。

▲▼ 嘉義民宿養蜂體驗吸引遊客 。（圖／記者翁伊森翻攝）


到了夜晚，民宿周圍成為另類的探索場域。夜幕降臨後，遊客有機會看到領角鴞（貓頭鷹）悄悄飛行，它們安靜地在夜空中獵食，成為夜晚的神秘使者。而在民宿旁的草地，遊客也能見到的螢火蟲閃爍著柔和的光芒，雖然目前數量不多，但民宿主人堅持農場不用藥且努力復育螢火蟲中！！這裡的生態環境極為多樣，歡迎入住體驗。

▲▼ 嘉義民宿養蜂體驗吸引遊客 。（圖／記者翁伊森翻攝）

來自永康的吳小姐在體驗後表示：「這次的養蜂體驗非常特別，我從未想過能夠這麼近距離地觀察蜜蜂的生活過程。穿上防蜂服走進蜂箱時，心情既興奮又有點緊張，但當我看到蜜蜂們默默工作，感受到牠們對生態環境的貢獻，真的是一種震撼的感覺。」

來自高雄鳳山的翁先生則提到：「這次的蜂蜜品嚐經歷太棒了！我平時很少接觸到這麼純正的蜂蜜，這裡的蜂蜜口感非常天然，與市面上常見的加工蜜完全不同，讓我愛不釋手。」

▲▼ 嘉義民宿養蜂體驗吸引遊客 。（圖／記者翁伊森翻攝）

茗謝光臨民宿的主人謝茗淀表示，蜜蜂是大自然中不可或缺的生物，它們不僅是我們生活中的重要角色，還對植物的授粉和食物鏈的維持起著關鍵作用。透過這項體驗，我們希望能讓更多人理解蜜蜂的重要性，並激發大家對大自然的關愛與保護。

除了養蜂體驗，民宿的住宿環境也是一大亮點。每間客房都設計精美，融合現代與自然元素，並以木材與植物為裝飾，打造出溫馨且放鬆的氛圍。客人可以在此遠離塵囂，享受大自然的寧靜與美麗。茗謝光臨民宿熱情邀請每位愛好自然、親近生態的朋友，來此一同探索蜜蜂的奧秘，並在大自然的懷抱中，享受一段難忘的旅程。

 
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