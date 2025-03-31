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無人機科技正夯　羅美玲為國中小學生辦體驗活動慶祝兒童節

▲立委羅美玲辦理無人機體驗活動，提前慶祝兒童節。（圖／羅美玲服務團隊提供，下同）

▲立委羅美玲辦理無人機體驗活動，提前慶祝兒童節。（圖／羅美玲服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

兒童節將屆，立委羅美玲服務處特別於30日在南投市主辦「2025南投縣兒童節無人機體驗活動」，邀請國小三至六年級及國中學生參與，透過無人機的操作與飛行體驗，讓學童親身接觸前沿科技，啟發對於科技領域的興趣，進一步培養創新思維與團隊合作能力。

本次活動由亞太國際無人機俱樂部股份有限公司承辦、社團法人台灣新住民權益關懷協會協辦；活動內容包括無人機基本操作教學、飛行體驗、競速挑戰等，並由專業指導老師帶領學童安全地學習無人機飛行技術、實際操作，感受高科技的魅力，並在互動中增進團隊合作與問題解決能力。

▲立委羅美玲辦理無人機體驗活動，提前慶祝兒童節。（圖／羅美玲服務團隊提供）

AIDC亞太國際無人機俱樂部營運長許凱翔表示，無人機技術的發展日新月異，希望透過這次活動讓更多孩子認識並體驗這項科技；另隨著無人機產業的快速增長，該俱樂部不僅致力於技術推廣，更盼通過比賽聯盟與職業賽事，提升台灣無人機產業的國際競爭力，未來也將持續推廣無人機教育，讓孩子們在學習中發現更多可能性。

▲立委羅美玲辦理無人機體驗活動，提前慶祝兒童節。（圖／羅美玲服務團隊提供）

▲立委羅美玲辦理無人機體驗活動，提前慶祝兒童節。（圖／羅美玲服務團隊提供）

台灣新住民權益關懷協會理事長吳東陽分享道，許多家長與學童對這次活動反應熱烈，短短三天內報名人數就額滿，顯示出對無人機教育的高度興趣，也讓他們深受感動；為讓更多孩子有機會體驗無人機的樂趣，該協會預計在暑假期間擴大舉辦另一梯次，也將規劃更多親子互動與學習活動，讓更多家庭能夠共享科技與成長的樂趣。

羅美玲和南投縣議員吳棋楠都出席活動，並表示科技的進步為孩子們帶來更多學習的可能性，無人機不僅是未來產業的重要工具，更是讓孩子們學習科技應用與創新思維的絕佳平台，希望孩子們能夠從體驗中學習，培養對科技的興趣。

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兒童節無人機體驗羅美玲

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