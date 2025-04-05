北返車潮湧現「國5宜蘭到頭城紫爆」　下午更塞防14處地雷

▲國道今上午發生事故造成回堵。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

清明連假第3天湧現北返收假車潮，國5北上宜蘭到頭城路段「紫爆」，時速僅剩10多公里，上午國道也發生3起事故造成回堵。高公局預判，下午還有一波大量北返車潮，國道有14處易塞路段。

今(5日）為清明節連續假期第3日，截至上午11時，國道全線交通量31.4百萬車公里，預估今日交通量為120百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至竹北、國1北向新竹至湖口服務區(事故)。

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國5北上中午也出現塞車，宜蘭到頭城路段紫爆，時速僅10多公里，且預估將越晚越塞，恐怕得等到午夜才能紓解。

今天上午國道也發生3起事故，包括9時55分於國1北向283.4公里處發生5輛小客車追撞事故，占用內線及中線車道，10時19分排除，造成後方車流回堵4公里。

▲國道今上午發生事故造成回堵。（圖／高公局提供）

另上午10時國1南向210.4公里處3輛小客車追撞，占用內線車道，10時20分排除，造成後方車流回堵3公里；10時23分於國3北向34.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線車道，10時29分排除，造成後方車流回堵1公里。

根據中央氣象署天氣預報，下午中部以北可能會下雨，高公局預判下午還有一波車潮，國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口與圓山-大華系統、國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山與關西-大溪、國5北向宜蘭-坪林、國4西向潭子系統-豐勢、國6西向舊正-霧峰系統及國10西向仁武-左營端等路段均可能出現車多壅塞狀況 。