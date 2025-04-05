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清明連假車潮多　中壢監理站籲多利用大眾運輸工具

▲清明連假車潮多，中壢監理站籲請用路人小心駕駛

▲中壢監理站呼籲，清明連假車潮多，善加利用大眾運輸工具。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

清明連假期間大量返鄉掃墓及出遊車潮多，公路局中壢監理站4日再次呼籲，大家多加利用大眾運輸工具；自行開車時應多加禮讓，尊重每位用路人，確保道路交通安全。

中壢監理站表示，公共運輸優惠部分，清明連假實施國道客運票價及轉乘優惠，民眾於即日起至6日期間，搭乘指定國道客運路線可享受平日優惠價或票價6折優惠，另搭乘臺鐵、高鐵及國道客運使用同一電子票證，於10小時內轉乘在地市區客運或公路客運路線，即可享受一段票或基本里程免費優惠，另外加碼優惠指定幸福巴士也享有同樣的轉乘優惠。

▲清明連假車潮多，中壢監理站籲請用路人小心駕駛

在場站及景點交通疏運部分，中壢監理站將會觀察留意主要交通樞紐及旅遊景點周邊交通情況，除加派人力加強疏運工作外，並將與相關單位建立橫向聯繫管道，因應可能出現的交通壅塞或突發狀況，確保道路交通暢通。

為避免道路交通壅塞及確保行車安全，中壢監理站鼓勵大家多加利用公共運輸出遊或返鄉，並可至「iBus公路客運」APP查詢國道及公路客運相關乘車訊息；如有自行開車騎車之需求，亦可透過「高速公路1968」APP取得即時路況訊息，並請於上路前做好車輛檢查，遵守道路交通規則及避免疲勞駕駛。

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