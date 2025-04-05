凌晨國道車潮湧1.5倍　今14路段易塞「國5龜速到午夜」　

▲國5北上車潮預估將塞到午夜。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(5日)是清明連假第3天，凌晨0到5時免收費時段出現車流為平常1.5倍，今天預料將有大量北返車潮，全天國道有14處易塞路段，其中上午2處提早塞，包括國5北上宜蘭到坪林路段、國1圓山到大華系統，國5恐塞到午夜才紓解。

今日清明連假第三天將有大量北返車流，凌晨至上午5時國道免收費時段，已有不少車輛提早分流北返，交通量為5.8百萬車公里，為平日年平均之1.5倍。高公局預估今日交通量為120百萬車公里，目前全國道路況皆正常，截止上午8時交通量為13.3百萬車公里。

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高公局預判，今日上午國道重點壅塞路段為國1北向圓山-大華系統、國5北向宜蘭-坪林等路段。

下午過後北返車流將更塞，全天將有14處易塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

其中國5自上午9點過後就會出現北上車潮，預估可能塞到午夜12時後才會紓解，北上路段恐連續回堵15小時，宜蘭到坪林行車時間為平常的7倍。西部國道北上車潮從中午後陸續出現，且會一路塞到深夜到午夜。

高公局呼籲，西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發，節省寶貴時間。

國道今天交通疏導措施包括12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統與國3西濱北向入口、13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭與頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、開放路肩、替代道路及匝道儀控等。