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高關稅卓揆束手無策？　李艷秋酸：由柯建銘領銜談判「瘋癲中藏智慧」

▲資深媒體人李艷秋。（資料照／翻攝李艷秋臉書）

▲資深媒體人李艷秋。（資料照／翻攝李艷秋臉書）

實習記者石嘉豪／台北報導

美國以對等關稅為由，對台灣祭出加徵32％關稅措施，不少國人因此憂心將對產業帶來衝擊，然而，行政院長卓榮泰未在第一時間召開記者會說明對策，遭質疑反應慢半拍，甚或掌握不足。對此，資深媒體人李艷秋昨（4日）開酸，應該由萬能的柯總召領銜談判，他氣場強大，瘋癲中藏智慧，老美也會被他震懾。

李艷秋提到，美國對台灣祭出32%關稅，在宣布前，卓榮泰要大家放心睡，柯建銘則以乩童的聲調預測，最多10%，而且保證是真的，「因為有參加國安會議」。

然而，李艷秋表示，當川普引爆關稅核彈，行政團隊卻所有人神隱，再出現的時候，卓榮泰雙眼通紅、臉色疲倦，喃喃地說要用880億納稅錢救企業。李艷秋不禁開酸，自己很同情卓榮泰，他的疲倦，可能是因為到處宣講大罷免，沒辦法好好休息。

李艷秋認為，卓榮泰看到美國又來這麼一招，他根本事先沒掌握，也沒應變準備，直到所有企業跳腳，他只好匆匆端出不知所云、不著邊際的紓困方案，但其實應變的劇本很簡單。

第一步，李艷秋說，行政院以「窒礙難行」發動覆議，由萬能的柯建銘負責讓立院通過後，將關稅退回美國重訂；第二步，若立院在野不同意，就讓青鳥飛出來，說在野勾結中國，坑殺台灣經濟。

至於第三步，李艷秋強調，可以強力宣傳在野勾結中國，讓美國不爽，所以用高關稅報復，把高關稅的衝擊轉為大罷免的能量；第四步，通令所有綠媒及黨公職人員，利用關稅新聞把民進黨是匪諜窩的討論掩蓋掉，也要求檢調不要繼續抓匪諜，尤其不要洩漏總統身邊及負責大罷免的同志是匪諜。

此外，李艷秋直指，若美國貿易署已經通知我們去談判，我們要掌握幾個關鍵，首先，我們絕不會學中國對美國產品課一樣的稅率，我們可以在內部製造仇恨，對美國絕不會冤冤相報。

李艷秋還提及，談判時會備好上貢的清單，包括買十座反應爐重啟核電、由美國全面提供液化天然氣、立即延長役期、男女皆兵，再加強購買武器；特別針對川普的支持州，擴大進口美國牛豬，不再標示萊克多巴胺及產地，也不准超市餐廳貼出「本店採用國產豬」的招貼。

最後，李艷秋建議，由萬能柯總召領銜談判，他氣場強大，瘋癲中藏智慧，老美也會被他震懾。最後，沒步了，賴清德及執政黨，大浪來襲，你們不能再睡了，讓所有老百姓見識一下除了覆議、罷免、抹紅對手、當家鬧事以外，你們到底還有什麼本事。

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