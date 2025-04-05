川普關稅「全面進攻」中國？東南亞淪重災區　竟又重挫北京

▲川普關稅大刀衝擊全球經濟。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

川普政府幾乎對美國「所有貿易夥伴」加徵對等關稅，其中稅率最高的10國之中一半都是亞洲國家，中國稅率更是高達34%。分析人士形容，此舉是對於北京的「全面進攻」，因為透過對東南亞國家下重手，徹底封殺了中國先前為了規避貿易戰關稅，重新布局的供應鏈。

BBC報導，專家認為，北京有充分理由感到不滿。首先，川普1月重返白宮之後，對中國進口商品課徵的關稅，已經全面提高至20%，隨著對等關稅的實施，這個數字又將躍升至54%，僅汽車、鋼鐵與鋁商品的關稅將會較低。

其次，川普第1任期時，對北京發動貿易戰。當時，中國企業紛紛調整供應鏈布局，例如將廠房移至東南亞國家，成功避開關稅，如今隨著柬埔寨、越南、寮國等國，也被美國課徵46%至49%的對等關稅，這個方法可說是被徹底封殺。

▲中國遠洋公司的貨輪，抵達美國東海岸的薩凡納港。（資料照／達志影像／美聯社）

SPI資產管理公司策略師殷尼斯（Stephen Innes）認為，川普對等關稅，代表對於北京延伸供應鏈的「全面進攻」，「在美國本世代最激進的貿易政策調整之中，越南與其他周邊國家受到了附帶損害。這不是針鋒相對，這是透過關稅戰進行的戰略性遏制策略。」

歐洲工商管理學院（INSEAD）教授杜特（Pushan Dutt）也指出，東南亞國家被課徵高額對等關稅，對於中國的衝擊也很巨大，「中國在需求方面存在問題。而在上一屆川普政府，他們的企業透過調整供應鏈、將其移至東南亞國家，敏捷地對關稅做出反應。這扇門已經被狠狠關上了。」

BBC指出，寮國與柬埔寨是東南亞最貧窮的國家之一，高度仰賴中國投資供應鏈與基礎設施，高額的對等關稅，預計嚴重衝擊2國。

▲中國是越南最大貿易夥伴。圖為越南成衣工廠。（圖／達志影像／美聯社）



此外，中國是越南最大貿易夥伴，越南去年每3筆新投資，就有一筆來自中國企業。而在川普第1任期時，越南也是美中關係緊張的主要受益國之一。2018年川普對中國實施關稅時，部分中國企業把工廠移往越南，導致越南對美國出口增加。美國貿易代表署（USTR）前代表奧森（Stephen Olson）直言，越南顯然是川普的目標，因為該國正是中國規避先前關稅的管道。

不過，川普關稅也將影響在東南亞生產商品的美國企業，例如蘋果（Apple）、英特爾（Intel）、Nike都在越南設廠。越南美國商會近期一項調查發現，如果徵收關稅，當地大部分美國製造商都預計裁員。

中國已經宣布對美國進口商品加徵34%關稅，對美國實體進行出口管制、反傾銷調查等。杜特分析，如果北京轉而把產品出口至其他國家，可能威脅到當地的去工業化進程，各國政治領袖不太可能接受這一點，「這意味著中國最終必須釋出國內需求與中國家庭的消費潛力。」