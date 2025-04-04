小學生夢想職業Top 10！運動員、電競稱霸 　麵包師傅超車進前三

▲中華隊在十二強棒球賽奪冠，讓職業運動員成為小學生最喜歡職業的首選。（圖／富邦悍將提供）

記者許敏溶／台北報導

今（4日）是兒童節，一份針對中小學生未來職業的最新調查顯示，小學生最喜歡職業前2名是職業運動員、電競選手，和去年相同，麵包糕點師則從去年第6名躍升為今年第3名；中學生最愛前2名為畫家、半導體製程工程師，醫師與電競選手、麵包糕點師並列第3名，其中受到AI浪潮與台積電影響，半導體製程工程師由黑翻紅，首度擠進前2名。

國語日報每年針對中小學生進行「兒少大未來」職業探索問卷調查，今年的調查從3月5日起到3月25日，透過網路線上進行，小學生組有效樣本數2891份，中學生組為207份。

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最新調查顯示，受到巴黎奧運及十二強棒球賽影響，小學生最喜歡職業前兩名為職業運動員、電競選手，與去年相同，麵包糕點師則從去年第6名躍升到第3名，「獸醫」擠進前10榜單，去年第9名的體育教練則掉出榜外。

在中學生部分，中學生最喜歡職業前3名是畫家（含插畫家、漫畫家、電腦動畫）、半導體製程工程師，心理輔導師與醫師、電腦工程師、電競選手、麵包糕點師並列第3名；和去年相較，半導體製程工程師由黑翻紅，從去年中學生不喜歡職業第8名，今年躍升為最喜歡第2名，電腦工程師也從去年10名外，躍升到今年第3名。

值得注意的是，「心理輔導師」已連續5年登上中學生最喜歡職業前10名，且排名逐年上升，今年名列第3，也比去年上升1名。

國語日報表示，從調查中可發現，中小學男生、女生最喜歡的前5名，仍然存在性別刻板印象，男生大都偏向理工、運動領域，女生則偏向感性、靜態領域。此外，農夫相關人員、漁夫、巡山員，則是中小學生最不喜歡職業的前3名，反映著辛苦工作的刻板印象。

雲林斗六國中教師黃暉凱分析，中學生最喜歡的職業第一名是畫家、插畫家、漫畫家、電腦動畫等等，正與學生的生活有關，因為學生喜歡動漫、動畫和遊戲，而學生是玩家，他們在欣賞、玩樂的過程中，看到這些動漫、遊戲中的畫風十分吸引他們，因此會想從事這樣的行業。

至於心理輔導師排名竄升，黃暉凱認為，現在學生很在意自己的心理狀況，加上目前又有心理假可請，學生注意到這個職業的重要性，再加上醫病糾紛不少，也使得學生不再視醫師為夢幻職業。

不過，黃暉凱擔憂，學生最不喜歡的職業前四名都是一級產業的農夫、漁夫、巡山員等等，認為和現在孩子都想從事坐在辦公室吹冷氣的職業有關，但孩子沒有思考到的是，當這些傳統產業沒人要做，一旦經濟環境發生大變動，在辦公室裡的職業恐怕都會大受影響。因此，如何引導孩子深層認識各個行業都有其價值所在，這部分值得重視。