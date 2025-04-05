川普關稅引市場震盪！　大摩點名「30家中資重災股」

▲大摩最新報告指出，川普對等關稅政策將使中資股的波動性加劇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普於2日宣布將實施對等關稅政策，其中對中國加徵34%的關稅。摩根士丹利（大摩）最新報告指出，這將使中資股的波動性加劇，並列出了30家可能受此影響最深的中資公司。

香港《經濟日報》報導，大摩最新報告指出，目前追蹤的這30家中資公司，其美國相關收入的比例都超過30%。其中，泉峰控股以77%的美國收入占比最高，凱萊英和康龍化成分別為68%和65%。

另外，香港大型企業與恒指藍籌股中，萬洲國際、比亞迪電子、聯想集團和中遠海運等也名列其中，藥明系的藥明康德、藥明生物和藥明合聯也位居榜上。

在A股或美股中概股方面，中際旭創、巨星科技、環旭電子和歌爾股份的美國相關收入佔比達70-72%。大摩早在今年2月就曾建議投資者避開中際旭創，因其存在重大關稅風險。

儘管列表中有超過一半的公司來自A股，大摩認為，在中美角力升級的背景下，A股市場將比離岸中資股市場更為穩定，這是因為A股投資者以散戶為主，且較難接觸離岸市場，對中美角力消息的敏感度較低。

根據3日的市場表現，恒指下跌1.6%，美國標普500指數跌幅達3.1%，但滬深300指數僅微幅下跌0.6%。

大摩還指出，相較於2018和2019年的貿易戰，這次的關稅政策對中國經濟增長的衝擊將更加深遠。報告預測，這次談判降關稅的門檻更高，美方的關稅措施範圍更廣，對全球經濟的影響亦更為顯著。

為應對挑戰，中國可能加快推出規模達2兆人民幣的經濟刺激計劃，並在情況惡化時啟動進一步的刺激政策，但大摩認為這些措施難以完全抵消關稅帶來的經濟衝擊。