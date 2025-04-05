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大陸 大陸焦點 特派現場

按摩後「半身動不了」　陸26歲男確診腦梗塞

按摩,推拿（圖／CFP）

▲張先生按摩後頭痛劇烈，隔天半邊身體無法動彈。（示意圖／CFP）

文／香港01

按摩是許多人享受的項目，惟一旦用力不當，隨時暗藏殺機。近日，在湖南長沙，26歲的程式設計師張先生在養生會所接受頸部按摩後，突感劇烈頭痛，次日左側身體無法動彈，緊急送醫後被診斷為「頸動脈夾層繼發腦梗死（腦梗塞）」。

醫生指出，由於張先生來院較晚，錯過了溶栓的最佳時機，暴力按摩可能導致頸部血管撕裂，進一步引發腦梗死，不過目前他的康復狀況良好。

醫生提醒，進行頸部按摩時應謹慎，避免暴力手法，應選擇正規機構並告知按摩師避開頸動脈區域（頸部前外側），切勿追求「哢嗒」聲的關節復位。

事實上，類似案例屢見不鮮。今年2月，廣東一名女子因頸椎不適去按摩機構進行肩頸按摩，卻在第二天出現整個左手臂麻木，最終被確診為急性腦梗死。

醫院檢查顯示，她的右側頸動脈內形成了血栓，並流向右腦，壓迫了手臂神經。她回憶道，「要是晚幾個小時，我可能就會偏癱」。

此外，曾有報道提到，31歲的泰國歌手查亞達（Phing Chayada）在接受三次泰式按摩後出現健康問題，最終導致癱瘓，並不幸於2024年12月去世。

根據成都大學附屬醫院的說法，腦梗死是因腦部血液供應中斷導致局部腦組織缺血而引起的。按摩可能導致頸動脈血栓脫落，從而引發腦梗死，表現為突發性麻木、無力，尤其是單側肢體，或出現言語不清、視力下降等症狀。

醫生再次強調，進行頸部按摩時必須謹慎，避免使用暴力手法，並選擇有資質的按摩機構。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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