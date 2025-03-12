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按摩煞到「5星級芳療師」狂追　被發好人卡竟嗆：再報警試試看

▲▼陳男會以「每10分鐘給100元」請貧困的女大學生為他按摩。（圖／載自pixabay）

▲高雄男子去芳療館做按摩煞到芳療師猛追。（示意圖／載自pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名郭姓男子（43歲）日前到某家網路評價5顆星的油壓芳療館舒壓放鬆，見館內某位芳療師小莉（化名）驚為天人，就經常去捧場想要追求，但小莉不為所動，後來郭男經常到店門口站崗要陪小莉下班，讓小莉不堪其擾只好報警，警方也對郭男開出告誡書，郭男卻惱羞成怒，趁小莉下班時攔下她，嗆聲「再報警試試看」，還作勢要騎車撞她，小莉嚇得再度報警，警方則依跟騷法將郭男移送，檢察官偵訊後向法院聲請羈押獲准。

據了解，小莉服務的這間芳療會館是純按摩，店家經營超過6年，在高雄頗負盛名，網路評論多達200多則，都是五星好評，店內的芳療師外形姣好，預約客人絡繹不絕。

郭姓男子上個月也跑去消費，結果「一試成主顧」，煞到芳療師小莉，於是對小莉展開熱烈追求，經常到芳療館外站崗，想要陪小莉下班，甚至跟蹤小莉，讓小莉不堪其擾，多次勸阻無效後，只好前往警局求助並報案，警方也傳喚郭男到案，並開出告誡書警告郭男不要再騷擾女生。

郭男收到告誡書後「見笑轉生氣」，8日晚間再度尾隨小莉下班，還騎車攔住她的去路，出言恐嚇她「再報警試試」，並企圖騎車衝撞小莉，小莉嚇得趕緊報警，警方趕到場後，當場將郭男逮捕送辦，高雄地檢署複訊後，檢察官認為郭男涉犯跟騷法等罪，且有再犯之虞，向法院聲押獲准。

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