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大陸 大陸焦點 特派現場

女子按摩肩頸後…「急性腦梗」住進ICU　醫提醒：這位置別亂按

▲女子因頸椎不適，至按摩店家進行頸椎按摩。（圖／翻攝自pakutaso）

▲女子因頸椎不適，至按摩店家進行頸椎按摩，竟導致急性腦梗塞。（示意圖，與本文當事人無關／翻攝自pakutaso）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸廣東一名女子近日因感到頸椎不適，找了一家店做了肩頸按摩，怎料，隔天，整個左手臂麻木，一杯水都端不穩。女子 在友人的陪同下，緊急送醫，被確診為「急性腦梗塞」，還住進了ICU。她表示，「要是晚幾個小時，我可能就要癱瘓了。」

據《錢江晚報》報導，醫師表示，由於「頸動脈」位置淺，若持續受到外力刺激及損傷，如頸部按摩、快速劇烈的轉頸動作、舉重、瑜珈等，在特定情況下，就有可能形成動脈夾層，「患者的狀況，大機率是因為按摩頸部過猛、過頻所致。」

按摩 。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲醫師提醒，「頸動脈」位置淺，若持續受到外力刺激，恐形成動脈夾層。（示意圖，與本文當事人無關／翻攝自pakutaso）

深圳醫院神經內科副主任醫師郭飛表示，「我們醫院每年都會收到一些因為外力，特別是包括按摩、不恰當的健身等，引起的這種血管夾層，因為我們頸部的血管是非常薄弱的 ，當你按摩不恰當的時候，會把這個血管的內層給撕裂，撕裂以後會形成一個夾層的狀態，血液進入夾層之後，會造成撕裂更嚴重，導致這個血管的阻塞，進而造成中風。」

報導指出，頸動脈夾層還會導致頸部酸痛、頭暈頭痛、搏動性耳鳴等症狀，這些症狀往往發生在腦梗塞之前，是重要的「預警」指標。

醫生也提醒，「頸部按摩一定要謹慎，切忌用力過猛、頻率過高，如果頸部按摩後，出現了頸部酸痛、頭暈頭痛、搏動性耳鳴甚至嘴部歪斜、無法言語、單側偏癱等症狀，切勿耽擱，抓緊時間就醫！」

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