　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普關稅血洗！　美股2日暴跌「蒸發6兆美元」創新紀錄

▲▼美股大跌。（圖／路透）

▲美股週五（4日）再度重挫收黑，道瓊連續兩日暴跌超過3900點。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普宣布對全球商品課徵高額關稅後，引發中國迅速以相同稅率反制，全球金融市場震盪，美股週五（4日）再度重挫收黑，道瓊連續兩日暴跌超過3900點，總市值一口氣蒸發約6兆美元（約新台幣198.6兆元），創下歷來罕見紀錄。

這波拋售潮主要源於川普政府政策劇烈轉向，打亂全球供應鏈布局。市場擔憂未來經濟走勢難以掌握，導致投資人信心動搖，拋售潮如海嘯般席捲。

在中國宣布對美國進口產品課徵34%報復性關稅後，道瓊工業指數當日重挫2231.07點，跌幅達5.5%，寫下自2020年6月新冠疫情高峰以來最嚴重跌幅。

若加上前一交易日，道瓊兩日共崩跌3910.46點，跌破4萬點整數關卡，終場收在38314.86點，也創下史上首次連續兩天跌點超過1500點的紀錄。

標準普爾500指數同樣遭殃，單日下跌322.44點，跌幅近6%，是自2020年3月以來最大單日跌幅，收在5074.08點。若從高點計算，標普已下挫約17%，逼近技術性熊市門檻。

科技股為首的那斯達克指數也難逃衝擊，週五大跌962.82點，跌幅5.82%，收在15587.79點，從近兩個月高點算起跌幅已超過兩成，正式進入熊市。市場對人工智慧帶動的科技股榮景能否延續產生質疑，川普啟動關稅戰被視為一大變數。

在這波修正中，美股「科技七雄」之一的蘋果（Apple）與輝達（Nvidia）兩日市值蒸發幅度皆超過15%，同樣深耕中國市場的（Tesla）單日更重挫10%，顯見市場對中美關係惡化高度敏感。

此次美股暴跌並非如2008年金融危機或2020年疫情導致的全面性經濟崩壞，而是源於川普新政導致貿易環境劇變。川普將當前美國經濟形容為「病人」，聲稱關稅是療方，然而市場並不買單。

國際上對美國突如其來的高關稅多表不滿甚至憤怒，但不少國家仍希望透過外交協商與華府接觸。越南率先釋出善意，願將對美國商品的關稅降至零，盼美方撤回高達46%的懲罰性關稅。然而中國則依舊強硬，以相同的34%稅率回擊。

多數分析師認為，川普開啟全球關稅戰後，已終結長達數年的美股牛市。短期內市場恐難見底，長遠而言則恐重創全球經濟成長動能，影響難以估量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3544 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／對等關稅重創股市！　川普再發聲：大企業根本不擔心
美商務部長：再批台灣「搶走晶片產業」　美國要奪回主導地位
快訊／任天堂宣布：暫停美國預購Switch 2　川普關稅衝擊
「巴菲特力挺關稅」川普也轉發？　波克夏回應了
孫興前妻才認復合3個月！　林美貞突發「畢業文」傳情變
全球股災　Joeman「烏鴉嘴」影片曝光
美課徵台灣32%關稅　他曝川普1點值得鼓掌：還有3件事可做
載客到圓山大飯店「停車11分鐘」收300元　司機怒PO發票開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／對等關稅重創股市！　川普再發聲：大企業根本不擔心

川普關稅血洗！　美股2日暴跌「蒸發6兆美元」創新紀錄

川普關稅衝擊再+1！　任天堂宣布：暫停美國預購Switch 2

台積電救英特爾方法只有1種？　分析師曝關鍵：否則白搭

川普「對等關稅」海嘯來了！　4類商品漲價最有感

網傳「巴菲特力挺關稅」川普也轉發！　波克夏急澄清：全是假的

再批台灣「搶走晶片產業」　美商務部長：美國要奪回主導地位

市值王「蘋果」跌破3兆美元！　美股雪崩入熊市

全球股市血洗「對等關稅」能退場？　川普發話了

川普宣布TikTok禁令延長75天！傳沃爾瑪有意收購　發言人急澄清

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

#高雄輕軌 又被撞！ 三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦

#李珠珢 #南珉貞直接露香肩拼了！互動超萌且福利滿滿XD

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

木村拓哉離台　上前打招呼超暖

快訊／對等關稅重創股市！　川普再發聲：大企業根本不擔心

川普關稅血洗！　美股2日暴跌「蒸發6兆美元」創新紀錄

川普關稅衝擊再+1！　任天堂宣布：暫停美國預購Switch 2

台積電救英特爾方法只有1種？　分析師曝關鍵：否則白搭

川普「對等關稅」海嘯來了！　4類商品漲價最有感

網傳「巴菲特力挺關稅」川普也轉發！　波克夏急澄清：全是假的

再批台灣「搶走晶片產業」　美商務部長：美國要奪回主導地位

市值王「蘋果」跌破3兆美元！　美股雪崩入熊市

全球股市血洗「對等關稅」能退場？　川普發話了

川普宣布TikTok禁令延長75天！傳沃爾瑪有意收購　發言人急澄清

快訊／對等關稅重創股市！　川普再發聲：大企業根本不擔心

李多慧應援3天下班蹲地打哈欠　甜喊「我真的一點都不累」

包偉銘偷懶被打槍　想買機票逃回台灣

大谷翔平MVP紀念搖頭公仔藏驚喜彩蛋！粉絲驚呼：太細緻了

川普關稅血洗！　美股2日暴跌「蒸發6兆美元」創新紀錄

川普關稅衝擊再+1！　任天堂宣布：暫停美國預購Switch 2

台積電救英特爾方法只有1種？　分析師曝關鍵：否則白搭

曾拒與紅襪前往白宮　貝茲坦言上次太自私：這次與隊友同行！

分手心情差「搬9塊水泥放鐵軌」　他還站旁邊等著看！下場曝光

姜恩菲交往17年「認愛即結婚」！　未婚夫是臉蛋天才出身網紅

#李珠珢 碰上全壘打 甜笑扭腰超可愛～哈！哈哈！哈哈哈哈

國際熱門新聞

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

聯準會主席鮑爾警告關稅引爆通膨　川普喊話快降息

10年前最後一次花錢　女辭職過0元生活

股市暴跌！股神巴菲特曝「1箴言」教散戶應對

6.9強震襲巴布亞紐幾內亞　海嘯警報發出

即／川普宣布：我的政策永遠不會改變

全球股市血洗「對等關稅」能退場？　川普發話了

中國報復　美企杜邦遭反壟斷調查

「Nike經典鞋恐飆漲10%」 業界人士分析：越南製鞋基地受衝擊

iPhone 16 Pro Max恐飆漲至7.6萬

北韓大學生酸「援俄士兵死一堆人」遭流放！

關稅衝擊　任天堂：暫停美國預購Switch 2

美商務部長再批「台灣搶走晶片產業」

更多熱門

相關新聞

關稅衝擊　任天堂：暫停美國預購Switch 2

關稅衝擊　任天堂：暫停美國預購Switch 2

美國總統川普（Donald Trump）於2日宣布實施全球性「對等關稅」政策，對日本進口商品課徵高達24%的關稅。日本遊戲大廠任天堂（Nintendo）也受到波及，原訂於下週開放的Switch 2新主機美國預購計畫臨時喊卡，官方坦言，必須重新評估關稅與市場變動所帶來的影響。

川普「對等關稅」海嘯來了！　4類商品漲價最有感

川普「對等關稅」海嘯來了！　4類商品漲價最有感

網傳巴菲特讚川普經濟政策　波克夏急澄清

網傳巴菲特讚川普經濟政策　波克夏急澄清

美商務部長再批「台灣搶走晶片產業」

美商務部長再批「台灣搶走晶片產業」

全球股市血洗「對等關稅」能退場？　川普發話了

全球股市血洗「對等關稅」能退場？　川普發話了

關鍵字：

川普關稅貿易戰對等關稅北美要聞美股暴跌川普關稅中美貿易戰道瓊指數科技股那斯達克蘋果輝達特斯拉熊市

讀者迴響

熱門新聞

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

川普關稅連2天血洗美股　道瓊狂瀉2145點

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

台股崩2000點不意外　專家：抄底前要先想破底怎辦

明起變天降溫！下周鋒面接力「雨區擴大」　中部以北防大雨

大甲媽起駕！1分多鐘通過廟埕

大甲媽剛起駕就開打　一堆阿志頭嗆：輸贏啊

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

蕭美琴笑問「清明節潤餅包什麼料」　一票人崩潰

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

陸反擊美國扯台灣　11公司進不可靠清單

聯準會主席鮑爾警告關稅引爆通膨　川普喊話快降息

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

10年前最後一次花錢　女辭職過0元生活

更多

最夯影音

更多

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面