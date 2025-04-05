川普關稅血洗！　美股2日暴跌「蒸發6兆美元」創新紀錄

▲美股週五（4日）再度重挫收黑，道瓊連續兩日暴跌超過3900點。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普宣布對全球商品課徵高額關稅後，引發中國迅速以相同稅率反制，全球金融市場震盪，美股週五（4日）再度重挫收黑，道瓊連續兩日暴跌超過3900點，總市值一口氣蒸發約6兆美元（約新台幣198.6兆元），創下歷來罕見紀錄。

這波拋售潮主要源於川普政府政策劇烈轉向，打亂全球供應鏈布局。市場擔憂未來經濟走勢難以掌握，導致投資人信心動搖，拋售潮如海嘯般席捲。

在中國宣布對美國進口產品課徵34%報復性關稅後，道瓊工業指數當日重挫2231.07點，跌幅達5.5%，寫下自2020年6月新冠疫情高峰以來最嚴重跌幅。

若加上前一交易日，道瓊兩日共崩跌3910.46點，跌破4萬點整數關卡，終場收在38314.86點，也創下史上首次連續兩天跌點超過1500點的紀錄。

標準普爾500指數同樣遭殃，單日下跌322.44點，跌幅近6%，是自2020年3月以來最大單日跌幅，收在5074.08點。若從高點計算，標普已下挫約17%，逼近技術性熊市門檻。

科技股為首的那斯達克指數也難逃衝擊，週五大跌962.82點，跌幅5.82%，收在15587.79點，從近兩個月高點算起跌幅已超過兩成，正式進入熊市。市場對人工智慧帶動的科技股榮景能否延續產生質疑，川普啟動關稅戰被視為一大變數。

在這波修正中，美股「科技七雄」之一的蘋果（Apple）與輝達（Nvidia）兩日市值蒸發幅度皆超過15%，同樣深耕中國市場的（Tesla）單日更重挫10%，顯見市場對中美關係惡化高度敏感。

此次美股暴跌並非如2008年金融危機或2020年疫情導致的全面性經濟崩壞，而是源於川普新政導致貿易環境劇變。川普將當前美國經濟形容為「病人」，聲稱關稅是療方，然而市場並不買單。

國際上對美國突如其來的高關稅多表不滿甚至憤怒，但不少國家仍希望透過外交協商與華府接觸。越南率先釋出善意，願將對美國商品的關稅降至零，盼美方撤回高達46%的懲罰性關稅。然而中國則依舊強硬，以相同的34%稅率回擊。

多數分析師認為，川普開啟全球關稅戰後，已終結長達數年的美股牛市。短期內市場恐難見底，長遠而言則恐重創全球經濟成長動能，影響難以估量。