南港火鍋店冰淇淋黑點…竟是「小強凍屍」　店家致歉了！

▲民眾在南港某自助式火鍋店的冰淇淋中看見黑點，原以為是巧克力碎片，細看竟然混雜2隻蟑螂屍體。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

有民眾今（4）日在南港某自助式火鍋店消費，用餐完畢要取用冰淇淋時，在店家提供的冰淇淋中看見點點黑點，原本以為全是冰淇淋自帶的巧克力碎片，誰知細看卻發現其中竟然混雜了2隻蟑螂屍體，一不小心就可能被粗心的消費者挖走。她當下立即通知店家，並將所見情況PO上網。對此，店家感到很抱歉，強調店內有定期清潔消毒，承諾日後會加強店內環境衛生管理。

今日，一名網友在Threads上傳影片，表示自己今日到南港某火鍋店用餐，在準備挖冰淇淋時，卻發現冰淇淋桶內有異物，仔細一看竟發現是被凍死的蟑螂屍體，直呼看到這一幕快吐了，「差點以為那是巧克力碎片！」

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影片曝光，立刻引起網友關注，不少網友對此表示：「會走路的巧克力碎片？」、「昆蟲碎片口味」、「覺得噁心的想吐了」。還有眼尖的網友指出：「隔壁草莓那桶也有！」

據《中時新聞網》報導，當事人透露，這家店是位於南港的皇冠自助式涮涮鍋，她在發現冰淇淋桶內有蟑螂屍體的當下，便立刻向店家反映，但只見到外籍員工直接將冰淇淋桶拿出去，後續也沒有任何道歉及表示。

店家則證實，今日冰淇淋桶內確實發現了蟑螂屍體。陳姓店長表示，有看到Threads上的影片，對受到驚嚇的消費者感到十分抱歉，但強調店內都有定期清潔消毒，不確定蟑螂是如何跑進去，之後會加強環境衛生管理。

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