新人剛報到「天天趴桌補眠」　她不平衡想告狀！一票人反勸

▲女網友透露，一名新人男同事雖然好相處，但卻時不時上班偷睡覺，讓她忍不住想向主管反映。（示意圖／達志影像）



文／CTWANT

身為一名新人剛到職，總有許多事物需要學習，以便迅速進入工作狀況，若是此時常常在公司補眠，難免招來不好的觀感，一名女網友分享，一名新同事才剛到公司不久，卻時不時偷睡覺，讓她忍不住想向主管反映，但又不知道這樣做是否妥當，只好發文求助網友，「去跟主管稍微提點一下，這樣會很機車嗎？」

一名女網友在Dcard以「同事上班偷睡覺，心理不平衡怎麼辦」為題發文，表示該名新人是男同事，不僅年輕也很好相處，是個蠻討喜的人，不過他卻會趁著主管不在時偷補眠。

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原PO透露，有次她開玩笑地詢問新人「怎麼常常在睡覺？」對方則回覆，「晚上都睡不好，很難入睡。」聽完男同事的說詞後，她認為，睡不好是自己的問題，怎麼能因此在上班睡覺呢，況且公司還有1小時的午休時間，讓她萌生了打小報告的念頭，

「覺得心裡有點不平衡，畢竟新同事算是年輕人都準時下班，自己這個老鳥還要常常加班也沒加班費，不知道大家遇到這種情況會想去跟主管稍微提點一下嗎？這樣會很機車嗎？」

怎料貼文曝光後，網友竟一面倒勸她當做沒看見，「如果沒有影響到你們工作，不必多理會」、「我覺得沒礙到妳就別管了吧，除非他工作都沒做丟給妳做」、「沒影響到自己的利益就當做沒看見」、「我可以理解你不爽，但我覺得打小報告這個行為不是很妥」、「搞得工作像是賣身給老闆一樣，做完該做的事情就好，工作不代表一天8小時身體都屬於公司的吧」、「其他同事睡覺、追劇或是做其他事情跟你有什麼關係？要管也是他主管來管。」

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