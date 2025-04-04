新屋九斗羅姓祖祠建祠202年　6千子孫祭祖場面超壯觀

▲今天清明節，新屋區九斗豫章堂湧入來自全台各地子孫祭拜先祖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新屋區豫章堂祖塔今（4）日清明節舉辦九斗羅姓宗祠祭典，今年有逾6000派下子孫扶老攜幼祭祖，緬懷先祖表達慎終追遠；羅姓宗祠族長羅文雄指出，感念先祖開疆闢土、庇佑後代恩德，掃墓祭祖的觀念逐漸式微，甚至風行網路掃墓。但這不只是對先祖敬意，更是維繫宗族情感、延續世代精神的重要傳承，無論身處何地，都應秉持「飲水思源」精神，珍惜血脈相連深厚情誼，別讓傳承因時代變遷而淡薄失傳。

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▲新屋區九斗豫章堂今天湧入來自全台各地子孫祭拜先人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

新屋九斗豫章堂今天上午吉時舉辦祭祖典禮，傳統客家三獻禮展開序幕，儀式莊嚴隆重，充分展現家族對祖德崇敬與慎終追遠的精神，由族長羅文雄率領全體族親敬獻供品，焚香祈福，並恭讀祭文。來台已滿293年的羅氏家族，兩年前剛舉辦建祠200週年慶典，是新屋歷史悠久的宗族之一。

羅文雄表示，清明節是桃園新屋的客家聚落當地各大姓氏年度的祭祖盛會，散居全台各地宗親紛紛齊聚祖塔塔前舉行集掃墓，客家人稱為「掛紙」，每逢此日充分展現客家宗族的凝聚力，在祭祖之餘，宗親藉此機會與平日難得相聚的親人話家常、續情誼，清明掃墓已成各大家族的年度盛事。

▲新屋區九斗豫章堂祭祖典禮上，族長羅文雄(左)向宗親致詞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

祭典儀式告一段落後，羅家召開派下現員年度大會，依法人章程規定進行，因應同性婚姻的合法化及現代社會對祭祖觀念式微的現象，去年會議特別提出因應對策，因而通過《祖塔管理辦法》，展現羅家在傳統祭祀中的包容性與與時俱進的精神。此外，九斗羅家法人章程更訂有特殊規定，凡本人或家人連續兩年未參加祭祖，經大會審議後喪失派下權，一旦家人逝世，便無法入祖塔安奉，藉此提醒族人重視慎終追遠的傳統，扭轉社會不良觀念。

其中羅姓子孫羅紫瑄今年特地自美國返台，為祭拜塔內母親，跟隨父親掃墓，她說「旅居國外，不可能有這種場面，讓她親身體驗慎終追遠意涵，也見證羅姓家族百年世家清明掃墓盛況；另一位羅健云則陪著母親一家三代凌晨一時許開車從花蓮開車掃墓，體會宗族祭祖誠意。羅姓子孫都說，小時候跟著父母回來掃墓，如今輪到自己帶著這份信念回來追思先祖，這就是飲水思源。