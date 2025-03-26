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清明限定！紙紮版小米SU7熱銷　70元有找「燒給祖先開」

▲大陸電商平台出現小米SU7紙紮版。（圖／翻攝微博）

▲大陸電商平台出現小米SU7紙紮版。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

清明連假即將來臨，在中國傳統文化裡，燒紙錢、豪宅，乃至於紙紮車，都是慎終追遠的一種表現。隨著科技日新月異，現代人對物質生活的追求也反映在「陰間世界」裡，有網友發現，小米熱賣的SU7電動車也出現「紙紮版」，網路售價約10至15元人民幣（約45至68元新台幣）間，引起外界熱議。

▲大陸電商平台出現小米SU7紙紮版。（圖／翻攝微博）

▲2024年清明前夕便有大陸民眾在街頭拍下仿小米SU7紙紮版。（圖／翻攝微博）

據了解，早在2024年小米汽車開賣之際，便有大陸民眾在街道上拍到，一名機車送貨員的車上載有兩輛小米SU7紙紮款，一紅一黑十分醒目，然而，車款卻被人吐嘈是雙B車。

不過，進入2025年的清明節前夕，大陸電商平台再次推出小米SU7紙紮版車款，車身設計明顯就「對標」實體電動車，車牌還別具創意的採用「冥AXXX」來標示，滿滿的清明「地下世界」氛圍。

▲大陸電商平台出現小米SU7紙紮版。（圖／翻攝微博）

▲小米SU7紙紮版。（圖／翻攝微博）

在大陸電商平台上，紙紮車不只SU7熱賣，傳統的豪車名車也都紛紛出籠，甚至有網友把紅旗經典款（大陸領導人配車）、陸虎（Rover）、露營車、保時捷，雙B等車款排在一起，稱之為「清明國際車展」。

對此，網友們紛紛回應稱，「雷總一統三界」；「記得燒充電樁」；「小米周邊應該跟上」；「首批車主需要雷總親自開門？」；「陰間交車時間大勝陽間」。

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