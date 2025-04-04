台東縣府推「南回海岸飛颺趣」雙層巴士旅遊　體驗海岸飛行之旅

▲台東縣府推「南回海岸飛颺趣」雙層巴士旅遊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推廣南迴地區的觀光魅力，台東縣政府將於2025年4月11日至13日舉辦為期三天的「南回海岸飛颺趣」雙層巴士旅遊活動。此次旅程以深度體驗東海岸自然景觀與在地文化為主軸，搭配少見的露天雙層觀光巴士，讓遊客猶如在海岸線上飛行，享受視野開闊的旅遊新體驗。

本次活動每天安排一梯次，每梯次名額限30人，行程自大武火車站出發，帶領遊客走訪阿朗壹古道、達仁VuVu野菜農園、金崙溫泉與咖啡館等南迴知名景點。縣府補助雙層巴士租用費用後，參與者僅需自費800元，包含旅行責任保險、午餐及金崙溫泉泡湯票，即可享受這場結合自然、人文與療癒的觀光之旅。

台東縣交通及觀光發展處指出，行程設計兼顧山海景致與文化體驗，首站將造訪極具歷史意義的阿朗壹古道，沿途可親身感受昔日原民部落與自然共生的生活軌跡。中午於達仁鄉品嚐以在地野菜入菜的風味料理，體驗「從產地到餐桌」的慢食哲學。下午行程則搭乘雙層巴士行經被譽為「最美公路」的南迴公路，遊客可於車上居高臨下欣賞太平洋波濤壯闊、沿線風光盡收眼底。

旅程最後來到風景迷人的多良車站及金崙溫泉區，旅客可選擇在溫泉中放鬆身心，或於咖啡館中品味悠閒時光。由於國內雙層觀光巴士數量稀少，租用成本高於一般巴士近兩倍，台東縣府此次特別投入資源推動觀光創新路線，期望吸引更多遊客深入體驗台東的獨特魅力。

主辦單位提醒，來自中南部的遊客可搭乘371次新自強號直達大武車站，東部地區則可選擇搭乘公車或自行前往集合地點。回程亦安排便捷的轉乘建議，方便遊客輕鬆返家。

有意參加者可洽詢活動指定報名地點：台東市傳廣路8號，蝴蝶蘭大樂旅行社，報名專線為089-323198 或 0982-834089。名額有限，建議及早報名以免向隅。