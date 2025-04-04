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德國女台東騎單車自摔受傷爆哭　帥警暖心協助

▲德籍女子台東騎單車自摔受傷，警員暖心協助。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲德籍女子台東騎單車自摔受傷，警員暖心協助。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一名來自德國的28歲女遊客在台東縣池上鄉騎乘單車時不慎摔倒，手機損壞且腳部受傷，當場情緒崩潰落淚。面對語言隔閡與突發狀況，她顯得無助。然而，當地警方即時到場並提供協助，不僅安撫其情緒，還全程協助就醫與處理後續事宜，讓她感受到來自異國的溫暖與支持，也體現出台灣警察在國際旅客服務方面的專業與細膩。

事件發生於4月2日下午5時許，台東縣警察局關山分局池上分駐所接獲報案，指有一名外籍女性在中山路段騎單車時自摔，急需協助。警員薛有博、羅曉薇與楊捷翔獲報後迅速趕抵現場，發現該名德國籍女子Anna情緒激動，腳部受傷難以行走，且因手機摔壞無法聯繫外界。

薛有博警員隨即以流利英語與她溝通，耐心安撫情緒，並親自開車將她送回池上分駐所暫時休息。考量她無法使用手機領取現金，警方陪同她至附近超商完成提款，隨後護送至關山慈濟醫院接受治療。經醫護人員檢查與包紮後，確認傷勢無大礙，警方又將她安全送回民宿休息。

由於Anna手機受損，無法查看住宿門禁密碼，警方再次出面協助聯繫民宿業者，順利協助她返房。考慮到後續生活不便，薛員主動查詢花蓮地區的手機維修資訊，並將詳細資料提供給她，貼心舉動讓這位遠道而來的旅客深受感動。

據了解，Anna對於台灣警察的協助與態度大為讚賞，她表示這次經歷雖有驚嚇，但也讓她看見台灣社會的溫暖與友善。她特地以單眼相機為警方拍照留念，並表示會將這段特別的經歷分享給德國親友。

關山警察分局指出，這起事件展現了警察在面對外籍旅客突發狀況時的應變能力與人道關懷，也顯示警員良好的語言能力與跨文化溝通技巧。隨著台灣觀光旅遊持續成長，外語能力與國際服務水準已成為警政系統的重要一環。未來分局將持續推動社區警政工作，同時強化員警外語與應對訓練，以期在旅客需要時提供更即時且貼心的協助。

警方也提醒所有旅客，出遊時務必注意行車安全與個人裝備狀況。如遇突發情況，無論身處何地，都可放心向警方求助，台灣警察將以專業與關懷守護每一位來訪者的旅程。

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