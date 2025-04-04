初來國小、新武分校聯手創作　勇奪信誼兒童動畫獎

▲台東初來國小與新武分校動畫創作，獲信誼兒童動畫獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

第16屆信誼兒童動畫獎於3月29日舉行頒獎典禮，來自台東縣的初來國小與其新武分校共同參與動畫創作，在全國126件參賽作品中脫穎而出，分別以《下一次要去哪裡玩》榮獲優選、《蛇板軍團》獲得入選肯定，展現台東偏鄉學童在媒體創作領域的潛力與創意。縣長饒慶鈴對學校師生的表現表示高度肯定，並強調兒童媒體素養向下扎根的重要性。

此次比賽共有來自全台32所國小與7個動畫工作室的作品參與，競爭激烈。初來國小與新武分校透過生活經驗轉化為創作靈感，展現出孩童細膩的觀察與豐富想像。其中，《下一次要去哪裡玩》以孩子們參與高雄戶外教學的體驗為主軸，透過停格動畫記錄旅程中所見所感，並以毛線製作角色人偶，造型鮮明，個人風格突出，讓師長一眼就能辨識創作者身份。

另一部作品《蛇板軍團》則來自學生在校園中學習滑蛇板的真實經驗。動畫不僅重現學習技巧的過程，也展現同儕間發明各種遊戲的趣味與團隊精神。作品中充滿活力與歡笑，反映出學生在學習與玩樂間自然融合的生活樣貌。

參與學生表示，動畫創作過程雖然耗費大量時間與精力，但在師長指導與同儕鼓勵下，最終完成的成果讓人感動與自豪。他們特別感謝評審團的肯定，並提到拍攝時每個人都盡力做好道具與畫面，團隊合作讓動畫成品格外精彩。

初來國小校長吳運全表示，孩子們在製作動畫過程中不僅學習到美術、攝影、剪輯等技能，更重要的是從中獲得跨領域整合知識與解決問題的能力。他認為，學生的成就感是推動學習最強大的動力來源。

台東縣教育處長蔡美瑤則指出，面對多元媒體與數位時代的挑戰，培養學生媒體素養已成為教育的重要一環。教育處將持續推動相關課程與資源，讓更多孩子能在實作中學習，並從中激發創意與思辨能力。

台東縣長饒慶鈴也表示，看到孩子們從創作中找到樂趣與成就感，是教育最可貴的成果。她強調，兒童媒體素養不僅是技能的培養，更是培養觀察力、思考力與行動力的過程。縣府未來將持續支持偏鄉學校多元發展，讓每位孩子都有機會在興趣中發光發熱。