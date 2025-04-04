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南一段山難！女山友墜谷情況危急　空勤總隊成功救援

▲空勤總隊順利完成救援任務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲空勤總隊順利完成救援任務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東空中勤務總隊於4日上午成功完成一起位於台東縣海端鄉關山區的山難救援任務。一名女性登山客不慎跌落山谷受困，經通報需緊急動用直升機協助後送。空勤總隊迅速啟動救援機制，派遣駐守於台東豐年機場的第三大隊第三隊出動UH-60M型直升機執行救援行動，最終順利將傷者吊掛脫困，並後送至醫院治療，整起任務圓滿完成。

根據空勤總隊勤務指揮中心表示，4日上午8時40分接獲通報，一名女性登山客在海端鄉關山山區意外跌落山谷，情況危急，急需空中支援進行緊急後送。第三大隊第三隊接獲任務後，隨即於上午8時55分完成地面作業，並出動機號為NA-707的UH-60M黑鷹直升機。

直升機於上午9時9分自台東豐年機場起飛，並於9時33分抵達目標區上空，展開高低空偵查，迅速確認受困者位置。飛行人員與空勤救護人員隨即進行空中吊掛作業，於上午10時24分完成吊掛後脫離現場，10時51分順利返抵豐年機場，並將傷者交由地面醫療團隊接手後續治療。

空勤總隊表示，直升機救援任務講求分秒必爭與精準協作，本次任務能夠順利完成，歸功於地空團隊密切配合與平日訓練的成果。也提醒民眾從事登山活動時，應事前做好行程規劃並攜帶通訊與求救設備，以確保自身安全。

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