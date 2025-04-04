南一段山難！女山友墜谷情況危急　空勤總隊成功救援

一名來自德國的28歲女遊客，在台東縣池上鄉騎乘單車時不慎摔倒，手機損壞且腳部受傷，當場情緒崩潰落淚。面對語言隔閡與突發狀況，她顯得無助。然而，當地警方即時到場並提供協助，不僅安撫其情緒，還全程協助就醫與處理後續事宜，讓她感受到來自異國的溫暖與支持，也體現出台灣警察在國際旅客服務方面的專業與細膩。