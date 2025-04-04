男唬爛買到愚人節「翻轉布丁」　網跑16間店落空！驚動衛生局稽查

▲業者去年愚人節在臉書貼出「翻轉布丁」與網友互動，並強調「沒有上市」，不料今年有網友謊稱買到，引發騷動。（圖／翻攝自業者臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

統一布丁去年4月1日愚人節曾貼出「翻轉布丁」，焦糖部分佔布丁整體87％，在當時掀起熱議。今年愚人節，高雄一名男子在網上PO文，稱自己在超商貨架上發現翻轉版布丁，引發網友朝聖搶購，還有人連找16間超商，才發現自己被整了。由於事涉食安，驚動高市衛生局出面稽查，最終認定是影片剪接，業者也已報請總公司處理。

有民眾PO出影片，稱在高雄楠梓區一間超商買到「翻轉布丁」，在社群平台Threads上引發討論。有不少網友信以為真，連跑好幾間超商都落空，甚至有人連找了16間店，才驚覺影片是愚人節惡作劇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼原PO在社群平台上謊稱「跑了5家超商終於買到了」。（圖／翻攝自Threads）

其中，一名網友回憶起20年前蠻牛下毒事件，指當年兇手也是將有毒的蠻牛放到超商貨架上，若原PO也隨便把加工過後的布丁放到超商貨架上，是否會造成食安疑慮？「想想就可怕。」

高雄衛生局到場稽查，業者也調閱4月1日監視錄影器畫面，確認超商冷藏貨架與影片中不同，研判影片疑似經過剪接後製，而且店內也未販售此款布丁。對此，業者向衛生局表示，針對民眾不當行為，已經報請總公司處理。

▼高市衛生局到場稽查，確認超商沒有販售該款布丁。（圖／高市衛生局）