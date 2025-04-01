達美樂愚人節進軍科技業！超狂「晶圓火山披薩」只送不賣

▲達美樂推愚人節限定「晶圓火山披薩」只送不賣。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「達美樂」愚人節出招，宣布從餐飲業斜槓跨足半導體界，限時推出「晶圓火山披薩」，選用人氣起司火山披薩結合草莓珍珠，數量有限、只送不賣。不少網友一看也忍不住笑說「吃了會爆肝嗎」，引發不小討論。

達美樂創意出招打造愚人節限定「晶圓火山披薩」，以熱銷人氣王「起司火山披薩」為基底，鋪上濃郁莫札瑞拉起司，再豪邁撒滿草莓珍珠，象徵一顆顆「晶圓」滿倉，即日起只要外帶指定口味的火山披薩（招牌與極致系列）直接免費送，價值780元，產品以實物為準，數量有限、送完為止。

達美樂今於臉書粉專公告開賣資訊，並寫下「達美樂正式宣布在台灣設廠，4月1日開始生產晶圓火山披薩。」貼文一出吸引不少網友留言「科學的盡頭是玄學」、「吃了會爆肝嗎」、「都是圓形食物OK的」；小編更出面解答「晶圓火山披薩」技術規格，包括「運算效能」為一口計算100%美味指數、「熱傳導技術」熔岩起司流動性達99.9%等，還認真解釋奈米製程，趣味性十足。

▲必勝客愚人節首度推出「盲盒芝心蛇圈圈」。

必勝客今年愚人節則首度推出盲盒比薩「盲盒芝心蛇圈圈」，選用濃郁芝心餅皮包裹著濃香芝心條製成獨特蛇圈圈造型，表層撒上帕瑪森起司，並結合5種特調口味包括酸瓜醋溜醬的「酸爽」、巧克力QQ球與細冰糖的「甜美」、墨西哥辣椒的「辣味」、鹹蛋黃醬濃郁「鹹香」以及神秘隱藏版，並採隨機販售，即日起至4月7日開賣，單點售價199元。