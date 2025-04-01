可不可不裝了！常客存檔「愚人節限定菜單」　網讚爆：終於看懂

▲可不可熟成紅茶「白話版」菜單。（圖／翻攝自Threads／kebukeofficial）

記者曾筠淇／綜合報導

今天是愚人節，許多人都會向身邊的親友開開玩笑，店家可能也會推出「特殊品項」。連鎖飲料店「可不可熟成紅茶」的品項名稱都有「包裝」過，趁著愚人節，他們則曝光「最新菜單」，還號召全台門市一起使壞！而新菜單的品項名稱曝光後，引發網友熱烈討論。

「可不可熟成紅茶」的品項名稱都有「包裝」過，像是冬瓜露不會直接寫出來，會寫成「冷露」；珍珠會寫成「白玉」；綠茶會寫成「春芽」。如果不是熟客的話，光看菜單，一時之間可能會猜不到這些飲料到底是什麼，必須看底下的說明才行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨天下午，「可不可熟成紅茶」的小編就在Threads上貼出一份新的菜單，並寫道「純手工菜單任性上線，4/1號召全台門市一起使壞，可不可，直接點，愚人節的魔法：做什麼都很合理」。

從新菜單可見，這些飲料「不裝了」，直接以最白話的方式寫出來，冬瓜就是冬瓜、奶蓋就是奶蓋。小編也直呼，「再看不懂就該我走」。

串文底下，就有不少網友回應，「冬瓜終於改了，我每次喝都要再問一次店員」、「變白話很好，之前偶爾想喝都要拿菜單研究一下小字才敢站上點餐櫃檯」、「你們可以把日常menu變成愚人節限定，白話文menu變成常態嗎」、「這才是對飲品的最大尊重，沒有推出奇怪的飲料」、「馬上存檔白話菜單，要不然每次點都要問」、「這份要存起來，根本元宵節謎底」、「建議變成永久」、「我喜歡，終於看懂菜單了」。

但也網友表示，「變成白話文後，菜單瞬間質感下降」、「變成白話文反而看不懂了，怎麼會這樣」。

除了可不可熟成紅茶，多家飲料店也發揮創意推出限定飲品。再睡5分鐘與「滴滴流牛肉麵」合作，4月1日推出愚人節限定新品「牛肉麵奶蓋」；清心福全今年愚人節推出限定飲品「珍桃氣 Zhen Tao Chee」；85度C推出愚檸（與您）同樂飲品「一杯檸好」；萬波島嶼紅茶愚人節也再次推出限定的「結冰水」；還有鮮自然，推出了「冰塊杯」。