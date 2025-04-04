千萬變裝正妹網紅「刀小刀」驚爆被帶走！　怒指警察現場曝光

▲千萬正妹網紅「刀小刀」驚爆拒賠欠帳，被警方帶走。（圖／翻攝微博）

記者許力方／綜合報導

網紅再出包！擁有千萬粉絲的中國大網紅「刀小刀」驚傳在自家社區健身房跑步時，遭警方帶走，曝光畫面顯示，當時她一身灰色棉衣棉褲，戴著墨鏡、拉起帽子遮遮掩掩的生怕被認出來。知情人士爆料，刀小刀是因經紀合約糾紛被帶走，「欠帳有快一年了」！

3日下午網傳一段影片，「刀小刀」當時身穿樸素的運動套裝在社區的健身房跑步機上運動，身旁圍著警察、司法人員，但刀小刀似乎沒有積極配合，用手指著警察一度想逃跑，最終在人數壓制下，她不得不配合地「被帶走」接受調查。傍晚6時許，「刀子小刀」個人帳號再更新，雖未回應此事，影片又馬上刪除。

前經紀公司向陸媒透露，刀小刀因經濟糾紛，欠帳快一年，才被帶走調查，當時法院的執行官員核實過她的身分。刀小刀是在2021年與安徽六安一家文化公司發生解約糾紛，2024年法院判決她要支付公司損失賠償金、違約金共400多萬元（約台幣1810萬元），而刀小刀明明有履行能力卻拒不賠償，被法院列入「失信被執行人名單」。

網路暱稱「刀小刀sama」的高靜靜，2019年4月起開始在抖音發布第一支短片，2020年2月間憑藉一支甩頭舞變裝短影片一夕爆紅，漲粉900萬，隨後主打「變裝片」，播放量達到千萬量級，直到2024年她自曝重度憂鬱，同時與前公司解約，決心要重新開始，如今的抖音平台上，刀小刀擁有1717,5萬粉絲，並獲5億讚，最後一支影片發布於3月29日。