整團台人赴韓賞櫻「狂喊Team Taiwan」　惹怒網紅！PTT轟丟臉　

▲台人在南韓觀光景點高喊「Team Taiwan」。（圖／翻攝IG／c____chae）

網搜小組／劉維榛報導

許多台人以棒球「Team Taiwan」口號為榮，然而一名南韓網紅直擊一群遊客牽手圍成一圈，並在賞櫻區高喊「Team Taiwan」，整個擋住大家動線與拍照，不滿PO出影片詢問「這群人在幹嘛？」留言下方有網友幫忙道歉，「對不起...他們是台灣人」，PTT網友則直批「超丟臉，超像邪教儀式」。

一名網友在PTT表示，在IG滑到旅遊網紅채다영（c____chae）貼出一段影片，地點位在大邱E-World樂園賞櫻區，可見一群遊客手牽手圍繞一大圈，並不斷高喊著「Team Taiwan」的口號，且口音明顯是台灣人。

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채다영則傻眼寫下，「這群人在幹嘛？」同時也不滿表示，這些人堵在拍照區10幾分鐘，還擋住其他遊客動線與拍照。

下方南韓網友留言回應，「真討厭」、「中國人嗎」、「為什麼這麼做」、「台灣？是這樣嗎」、「為什麼那些人來到我們的國家，並做出這樣的行為呢？」其中有台灣網友幫忙解釋道歉，「對不起...他們是台灣人，首先他們不是中國人，那是台灣棒球的口號『台灣隊』，他們一定是棒球迷，我要向韓國人道歉」、「真抱歉...我們國家這些素質不良的人給添麻煩了」。

影片曝光後，PTT網友紛紛搖頭直呼，「又出國丟臉了」、「超丟臉，超像邪教儀式」、「有夠丟臉，都不敢承認是台灣人」、「這感覺是跟團的，不會是導遊叫大家一起喊的吧？好丟臉」、「台灣很多人完全不在乎對別人造成困擾」。